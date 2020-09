Le Samsung TV Crystal 4K sono in offerta su Amazon

Redazione Webnews,

Se siete alla ricerca di un nuovo televisore per la vostra abitazione, gli sconti di settembre di Amazon possono fare al caso vostro. E se volete un dispositivo potente e versatile, ma anche elegante compatibile col vostro ecosistema domestico fatto di Alexa o Google Assistant, la soluzione che vogliamo proporvi oggi è rappresentata dalla serie Crystal 4K di Samsung.

Samsung assicura che la tecnologia Crystal Display è sinonimo di resa cromatica ottimizzata, per ammirare ogni minima sottigliezza e le specifiche tecniche di queste smart TV lo confermano: processore Crystal 4K e supporto all’HDR per immagini nitide e cristalline e con un effetto ultra-realistico.

I videogiocatori possono sfruttare la tecnologia Game Enhancer che ottimizza lo schermo per avere maggiore controllo con un input lag impercettebile, mentre chi sta lavorando da casa in questo periodo può effettuare il mirroring del proprio computer senza bisogno di cavi e addirittura “accedere al PC dell’ufficio per aprire i file o lavorare sui documenti utilizzando Microsoft Office 365, il tutto dal divano di casa“.

Non solo. La funzionalità di mirroring è ovviamente compatibile anche col vostro smartphone e la connessione più semplice e veloce che mai: è sufficiente toccare il TV con lo smartphone per attivare in automatico il mirroring e iniziare subito a vedere ciò che state trasmettendo dallo smartphone.

Trattandosi di smart TV non avrete bisogno di dispositivi aggiuntivi per accedere a tutti i contenuti in streaming offerti dai principali servizi disponibili in Italia, da Netflix ad Amazon Prime Video, passando per Now TV, Spotify, Infinity e molto altro ancora. E, se avete in casa un dispositivo Amazon Echo con Alexa o un dispositivo con Google Assistant, potrete controllare il vostro TV semplicemente con la vostra voce.

I modelli in offerta in queste ore su Amazon sono quelli usciti nel 2020 nelle versioni da 43″ e 50″. Il prezzo finale include la spedizione veloce gratuita per gli utenti di Amazon Prime. Oltre al pagamento in un’unica soluzione è possibile effettuare il pagamento in 5 rate mensili a partire da 70 euro per il modello da 43″.