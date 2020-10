PlayStation Store si aggiorna per l’arrivo di PS5

Redazione Webnews,

Lo store digitale di PlayStation, comodo da navigare se si accede da console e desktop, decisamente meno per chi utilizza l’app ufficiale per iOS e Android, si rifà il look giusto in tempo per l’arrivo di PlayStation 5 in tutto il Mondo il prossimo novembre.

E se questa è una buona notizia, la brutta notizia è che Sony avrebbe in programma di rimuovere gradualmente i vecchi titoli per PlayStation 3, PSP e PlayStation Vita, così come i contenuti aggiuntivi rilasciati per gli stessi nel corso degli ultimi anni. La rimozione, stando a quanto riferisce Planète Vita, non sarà totale.

L’opzione per acquistare e scaricare i titoli e i DLC per le console meno recenti sparirà dalla versione web del PlayStation Store a partire dal 19 ottobre, mentre l’app ufficiale per iOS e Android si adeguerà a partire dal 28 ottobre prossimo. Gli utenti di PlayStation 3, PSP e PlayStation Vita potranno continuare ad acquistare e scaricare i titoli accedendo al PlayStation Store dai rispettivi dispositivi.

Le novità, però, non riguardano soltanto le console meno recenti: l’accesso alle applicazioni, i temi e gli avatar per PlayStation 4 sarà possibile soltanto accedendo al PS Store dalla console, non più anche da mobile o web.

Non solo. Sony avrebbe in programma di mandare in pensione anche la possibilità di creare liste dei desideri, ma non è chiaro se introdurrà qualcosa di simile e alternativo o se la decisione è quella di non permettere più agli utenti di salvare dei preferiti dallo store, così da recuperarli in un secondo momento.

In concomitanza con questi cambiamenti radicali, Sony dovrebbe rivedere anche la parte grafica del PlayStation Store, così da allinearlo un po’ di più con lo stile di PlayStation 5.