3 tablet economici in offerta per il Prime Day 2020

Il calcio d’inizio per il Prime Day 2020 è stato dato e la valanga di offerte proposte da Amazon su migliaia di prodotti in centinaia di categorie diverse sono finalmente arrivate. Destreggiarsi tra le promozioni e i prezzi ridotti può non essere facilissimo e proprio per questo motivo abbiamo deciso di selezionare per voi tre tablet di rilievo che resteranno in offerta per l’intera durata all’evento Amazon, inclusa tutta la giornata del 14 ottobre.

Se eravate in attesa del Prime Day 2020 per acquistare un nuovo tablet e siete alla ricerca di un dispositivo economico, ma capace di assistervi nelle principali attività della vostra quotidianità, ecco tre opzioni tra le quali scegliere il dispositivo perfetto per voi.

Lenovo Tab M10 Plus

Sistema operativo : Android 9.0

: Android 9.0 Display : Full HD da 10.3″ (1920 x 1200 pixel)

: Full HD da 10.3″ (1920 x 1200 pixel) Dimensioni : 24,4 x 15,3 x 0,8 cm

: 24,4 x 15,3 x 0,8 cm Peso : 762 g

: 762 g Processore : MediaTek Helio P22T Tab, octa-core, 4 A53 a 2,3 GHz, 4 A53 a 1,8 GHz

: MediaTek Helio P22T Tab, octa-core, 4 A53 a 2,3 GHz, 4 A53 a 1,8 GHz Memoria : 4 GB di RAM

: 4 GB di RAM Archiviazione : 64 GB

: 64 GB Fotocamera principale : 8 MP

: 8 MP Fotocamera anteriore : 5 MP

: 5 MP Batteria: 5.000 mAh

Huawei MatePad Pro

Sistema operativo : EMUI 10.0.1 (Basato su Android 10.0)

: EMUI 10.0.1 (Basato su Android 10.0) Display : LCD 10,8 pollici (2560 x 1600 pixel)

: LCD 10,8 pollici (2560 x 1600 pixel) Dimensioni : 246 x 159 x 7,2 mm

: 246 x 159 x 7,2 mm Peso : 460 g

: 460 g Memoria : 6 GB di RAM

: 6 GB di RAM Archiviazione : 128 GB

: 128 GB Fotocamera principale : 13 MP

: 13 MP Fotocamera anteriore : 8 MP

: 8 MP Batteria: 7.250 mAh

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Sistema operativo : Android 9.0

: Android 9.0 Display : 10.4″ (2000 x 1200 pixel)

: 10.4″ (2000 x 1200 pixel) Dimensioni : 244.5 x 154.3 x 7.0 mm

: 244.5 x 154.3 x 7.0 mm Peso : 465 g

: 465 g Processore : Octa-core 2.3GHz, 1.7GHz

: Octa-core 2.3GHz, 1.7GHz Memoria : 4 GB di RAM

: 4 GB di RAM Archiviazione : 64 GB

: 64 GB Fotocamera principale : 8 MP

: 8 MP Fotocamera anteriore : 5 MP

: 5 MP Batteria: 7.040 mAh

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Prime Day 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.

