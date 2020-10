Migliori videogiochi scontati per il Prime Day 2020

Matteo Tontini,

Nonostante il ritardo dovuto all’emergenza sanitaria in corso, Amazon non rinuncia al suo Prime Day 2020, che porta con sé una vagonata di sconti su una vasta selezione di articoli. Vale la pena ricordare che, per avere accesso alle offerte, è necessario essere abbonati al servizio Amazon Prime.

Tra elettrodomestici, televisori, smartphone e altri dispositivi tecnologici, uno spicchio di offerte è stato ritagliato per i videogiochi, da quelli per PlayStation 4 a quelli per PC. Ma quali sono i più allettanti sconti sui giochi in occasione del Prime Day 2020?

Li potete trovare raccolti in questo articolo.

Prime Day 2020, le offerte sui videogiochi

Tra i videogiochi più scontati si annovera Gears 5, probabilmente uno dei migliori a oggi disponibili su Xbox One e Xbox One X: si tratta del nuovo capitolo di uno degli sparatutto in terza persona più accattivanti di sempre, merito di una grafica mozzafiato, di un gameplay frenetico e di una trama ben costruita. Gears 5 è disponibile a 12,99 euro per i clienti Amazon Prime.

In occasione del Prime Day 2020, i giocatori possono inoltre mettere le mani su Ghost Of Tsushima a 49,99 euro. Si tratta di un capolavoro ambientato nel Giappone feudale, acclamato da pubblico e stampa internazionale. Gli utenti PlayStation 4 non dovrebbero lasciarsi sfuggire questa occasione.

Fallout 76 in edizione speciale è un’altra perla che i giocatori dovrebbero assolutamente considerare: i clienti Prime possono averlo per 14,99 euro, e considerando che si tratta di un masterpiece del genere post apocalittico potrebbe essere davvero imperdibile per molti.

I fan dei supereroi potrebbero invece essere più orientati su Marvel’s Avenger, che consente di risparmiare qualcosina su PC: è possibile infatti acquistarlo a 49,99 euro e vivere le imprese dei mitici Vendicatori personalmente. Sebbene la prima versione possa avere alcuni problemi, i continui aggiornamenti del team di sviluppo andranno via via ad aggiungere novità e migliorie. Su console, invece, il titolo viene 57,99 euro.

The Witcher III – Game Of The Year è un altro gioco che nessuno dovrebbe lasciarsi scappare: ambientato in un mondo fantasy, l’action RPG con protagonista Geralt è indubbiamente uno dei titoli del suo genere più riusciti negli ultimi anni. Gli utenti possono esplorare un open-world ricco di missioni secondarie, personaggi non giocanti e creature pericolose da sconfiggere con magie e armi letali. È possibile acquistare il titolo a 18,99 euro.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

