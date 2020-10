Samsung Galaxy M31 in offerta per il Prime Day 2020

Redazione Webnews,

Il Prime Day 2020 di Amazon è ufficialmente iniziato e se siete alla ricerca di uno smartphone economico e potente, tra la valanga di offerte c’è anche il Samsung Galaxy M31, disponibile in Italia da poche settimane e già disponibile ad un prezzo scontato.

Lo smartphone di fascia bassa di Samsung non ha nulla da inviare ai dispositivi più blasonati della concorrenza: ha un ottimo display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2340×1080 pixel), quattro fotocamere posteriori e una capiente batteria da 6.000 mAh con Ricarica Rapida da 15 W che assicura fino a 119 ore di riproduzione audio con una sola carica.

La fotocamera principale da 64 MP, l’obiettivo ultra-grandangolare da 8 MP per inquadrature più ampie, la fotocamera di profondità da 5 MP e la fotocamera Macro da 5 MP assicurano una versatilità impressionante per ogni esigenza, ma anche la fotocamera frontale non scherza: 32 MP con messa a fuoco live per sfocare lo sfondo e ottenere un ritratto impeccabile in qualunque situazione ci si trovi.

Sotto la scocca troviamo un processore Octa-core che, unito alla RAM da 6 GB, assicura la gestione dei giochi anche con grafica più pesante, mentre la memoria interna da 64GB può essere estesa fino a 512 GB tramite scheda microSD.

Sul fronte della sicurezza troviamo il lettore di impronte digitali posizionato sul retro del dispositivo e il riconoscimento del viso che vi dà la certezza di poter sbloccare il vostro dispositivo con la massima sicurezza.

Tre le colorazioni disponibili: blu, rosso e nero.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Prime Day 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.

