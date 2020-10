Le migliori Smart TV in offerta per il Prime Day 2020

Redazione Webnews,

Il Prime Day 2020 di Amazon si sta per concludere, ma ci sono ancora migliaia di offerte di cui si può approfittare fino alla mezzanotte. Oggi vogliamo segnalarvi alcune tra le migliori Smart TV che potete portarvi a casa nelle prossime ore a prezzi mai visti prima.

Le offerte sono valide fino alle 23.59 di oggi, mercoledì 14 ottobre, e includono la spedizione veloce per gli utenti di Amazon Prime.

LG UHD TV 49″ a 349,99 euro

Hisense 55U71QF Smart TV ULED Ultra HD 4K 55″ a 629,99 euro

Samsung TV QE55LS03RAUXZT The Frame Cornice TV, 4K 55″ a 689,99 euro

Samsung QE55Q74TATXZT Serie Q74T QLED Smart TV 55″ a 799,99 euro

Samsung QE55Q64TAUXZT Serie Q64T QLED Smart TV 55″ a 629,99 euro

LG OLED TV AI ThinQ OLED55BX6LB, Smart TV 55″ a 1.199 euro

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Prime Day 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.

Le altre offerte per il Prime Day 2020