Stadia, annunciato un nuovo evento chiamato Good Stuff

Massimo Reina,

Che Google ultimamente si stia impegnando alacremente per migliorare il suo servizio di gaming in streaming è ormai sotto gli occhi di tutti. D’altronde con la nuova generazione di console in arrivo a novembre, il colosso di Mountain View non può certo restarsene con le mani in mano se non vuole soccombere alla concorrenza.

Tre giorni di annunci e possibili sorprese

Come annunciato sul profilo Twitter ufficiale, a partire da martedì 20 ottobre alle 18:00 (ora italiana), fino a giovedì 22, si terrà una tre giorni dedicata a Google Stadia. L’evento, chiamato Good Stuff, verrà trasmesso in live streaming a questo indirizzo e dovrebbe portare a una serie di annunci e sorprese relative alla sua piattaforma per il cloud gaming.

Tra queste è sicuro il rilascio di tre nuovi giochi che andranno ad aggiungersi a quelli che questo mese sono già stati resi disponibili per gli abbonati Pro, e a un catalogo in continua espansione. Il tweet dell’azienda californiana non lascia spazio a dubbi: “Le cose buone stanno arrivando! Illumineremo la vostra settimana con tre giorni di annunci, rivelazioni e altre sorprese” – recita l’annuncio,- “E se ciò non bastasse, avremo anche tre giochi che potrete provare sin da subito”.

Una ludoteca in espansione

Una buona notizia quindi per gli utenti, che hanno spesso criticato una ludoteca non troppo ampia in termini di scelte per una piattaforma così ambiziosa come Google Stadia. Al momento, infatti, il servizio può contare su circa sessanta giochi, anche se una ventina sono attesi entro la fine dell’anno. Tra i titoli di maggior interesse ci saranno Sekiro: Shadows Die Twice, vincitore del premio Gioco dell’Anno ai Game Awards 2019, Hitman 2 e 3, Marvel’s Avengers, Assassin’s Creed Valhalla, Cyberpunk 2077 molti altri.

Dulcis in fundo, Google ha annunciato poche settimane fa che porterà su Stadia anche giochi esclusivi sviluppati da Harmonix, dallo studio di Until Dawn Supermassive e dallo studio australiano Uppercut Games.