Samsung Flip: la lavagna digitale nelle nostre scuole?

Redazione Webnews,

Samsung Flip è un marchio che il colosso sudcoreano ha lanciato qualche anno fa e che non ha nulla a che vedere con lo smartphone pieghevole. Stiamo parlando di una lavagna multimediale pensato per il lavoro e l’istruzione, che presto potrebbe essere strumento didattico delle scuole europee, italiane incluse. Una soluzione di prospettiva per il Bel Paese, considerato che in queste settimane le scuole stanno sperimentando nuove chiusure per via della seconda ondata di Covid-19.

Samsung Flip nelle scuole europee entro il 2021

Samsung ci stava pensando da tempo, ma sembra che il progetto sia vicino alla concretizzazione: la lavagna multimediale, dotata di uno schermo interattivo da 55 e 65 pollici, dovrebbe essere parte del corredo multimediale delle scuole europee a partire dal 2021. L’indiscrezione è riportata da The Elec, che sottolinea come nonostante l’emergenza coronavirus, in Europa ci sia una crescente richiesta di strumenti multimediali. Una buona notizia, oltre che per docenti e studenti, anche per Chemtronics, attualmente fornitore unico di Samsung Flip, anche se a partire dall’anno prossimo, se davvero si dovranno servire le tantissime scuole del Vecchio Continente, saranno coinvolti altri produttori. Ovviamente, se si prevede un aumento delle vendite, dovrà corrispondere una produzione in grado di farne fronte.

Le caratteristiche delle lavagne digitali Samsung

Attualmente, Samsung Flip è giunta alla seconda generazione: la prima era stata realizzata solo nel “taglio” da 55”, mentre le nuove lavagne multimediali sono disponibili anche nella variante di 65 pollici. Le caratteristiche, le rendono ideali per le lezioni, anche a distanza all’occorrenza. Supportano le connettività wireless, NFC, HDMI e USB, si connettono facilmente ad altri dispositivi come smartphone o tablet, inoltre supportano una penna che somiglia molto ai pennarelli delle whiteboard. Per cancellare è possibile anche usare le mani ed è possibile inviare materiale relativo alle lezioni e lavori di vario genere direttamente via email o anche tramite servizi cloud.