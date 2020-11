Samsung presenta i nuovi Smart Monitor all-in-one

Redazione Webnews,

Lavoro ed intrattenimento domestico, soprattuto nel periodo di pandemia che stiamo vivendo ormai da qualche mese, sono spesso intrecciati a doppio filo e Samsung ha fatto un ulteriore passo in questo senso, annunciando oggi i nuovissimi Smart Monitor, dei monitor all-in-one che puntano ad offrire agli utenti una flessibilità mai vista prima e, soprattutto, di tenere ben separato il lavoro dallo svago.

Chi lavora da casa lo sa benissimo: sei in pausa pranzo e vuoi guardarti un episodio di una serie tv. Per comodità resti seduto davanti al PC e apri Netflix via browser. Puntualmente arrivano le notifiche a distrarci, che sia il tentativo di una videochiamata con Zoom o una mail di lavoro. La soluzione proposta da Samsung ci permetterà di dire addio anche a questo fastidio. Da un lato abbiamo un monitor con potente connettività mobile e PC e tutte le funzionalità necessarie non soltanto per lavorare da casa, ma anche per seguire l’attività didattica a distanza.

Lo Smart Monitor, infatti, ci permette di gestire le applicazioni Microsoft 365 senza connessione al PC grazie al Wi-Fi integrato e consente inoltre di di visualizzare, modificare e salvare i documenti nel cloud direttamente dal monitor. Non solo. La funzionalità Remote Access ci permette di accedere ai nostri file in modalità wireless e in remoto da un PC e di visualizzare i contenuti da un portatile ovunque esso si trovi.

Con un semplice pulsante del telecomando, però, il monitor diventa un potente sistema di intrattenimento simile in tutto e per tutto alle Smart TV di Samsung, ad eccezione del segnale televisivo. L’interfaccia della smart TV ci permette di accedere ai principali servizi di streaming, da Netflix ad Amazon Prime Video, passando per Infinity e YouTube, e goderci migliaia di contenuti come se ci trovassimo davanti ad una Smart TV.

La tecnologia messa a punto da Samsung per i nuovi Smart Monitor assicura una visione confortevole regolando in modo automatico la luminosità e la qualità del colore in base alle caratteristiche della stanza: “Questo assicura la più confortevole esperienza di visione in qualsiasi ambiente, riducendo l’affaticamento degli occhi anche dopo un uso prolungato. Il monitor dispone anche di una speciale modalità eye-saver per ridurre la luce blu“.

I nuovi Smart Monitor di Samsung saranno disponibili in Italia a partire dalla fine del mese in due modelli: M5 con display Full HD e M7 con risoluzione UHD. Il modello M5 è disponibile in versione da 27″ e 32″, mentre il più potente M7 soltanto nella versione da 32″.