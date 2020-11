Redazione Webnews,

Gli hard disk SSD rappresentano il meglio in circolazione sul fronte dell’archiviazione dei dati in ambito casalingo: velocità senza precedenti, protezione con password opzionale e durevolezza sono le parole chiave che fanno preferire la tecnologia a stato solido rispetto agli hard disk tradizionali.

Il Black Friday 2020 di Amazon sta portando con sé migliaia di offerte e tra i tantissimi prodotti che possiamo acquistare a prezzi mai visti prima ci sono anche gli ottimi hard disk esterni SSD di Samsung, tra i migliori in commercio e con un rapporto qualità/prezzo unico.

Sia che abbiate bisogno di 500 GB di spazio, sia che vogliate puntare a dispostivi fino a 2 TB, per i prossimi giorni gli hard disk esterni SSD di Samsung sono in offerta fino al 50%. Compatibili non soltanto per Windows, MacOS X e Android, i dispositivi si abbinano perfettamente alle principali smart TV dotate di porta USB e vi permettono di gustarvi sullo schermo di casa i contenuti del vostro computer, dai file video alle foto, con una velocità di nove volte maggiore rispetto agli hard disk tradizionali.

Vediamo insieme i migliori hard disk SSD in offerta per il Black Friday 2020:

Samsung Memorie T7 MU-PC500R SSD Esterno Portatile da 500 GB (Rosso)

Samsung Memorie T7 MU-PC1T0R SSD Esterno Portatile da 1 TB (Rosso)

Samsung Memorie T7 MU-PC2T0R SSD Esterno Portatile da 2 TB (Rosso)

Samsung Memorie T7 Touch MU-PC500S SSD Esterno Portatile da 500 GB (Argento)

Samsung Memorie T7 Touch MU-PC1T0S SSD Esterno Portatile da 1 TB (Argento)

Samsung Memorie T7 Touch MU-PC2T0S SSD Esterno Portatile da 2 TB (Argento)

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto per il Black Friday 2020 è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.