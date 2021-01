Google, nasce sindacato lavoratori, rarità nell’industria hi-tech

Massimo Reina,

Si chiama Alphabet Workers Union, ed è il primo sindacato per la tutela dei diritti dei lavoratori dell’azienda di Mountain View. A crearlo sono stati più di 400 dipendenti di Google, tra ingegneri e altri impiegati, inclusi i contractor. L’organizzazione, aperta a tutti coloro che vogliono aderirvi, rappresenta un’importante svolta per gli organizzatori del lavoro, in una Silicon Valley spesso fermamente anti-sindacale.

La creazione di un sindacato è infatti estremamente insolita per l’industria tecnologica, ma era necessaria in un settore che per anni si è opposta e ha resistito agli sforzi della sua forza lavoro di organizzarsi e dare forza alle crescenti richieste dei dipendenti, in questo caso di Google, per la revisione delle politiche in materia di retribuzione, molestie ed etica, anche se è probabile che ciò aumenti le tensioni con i massimi vertici.

Cos’è e cosa si prefigge il sindacato

Il nuovo sindacato ha preso il nome di Alphabet Workers Union dal nome della società madre di Google, Alphabet, ed è stato organizzato in segreto per la maggior parte dell’anno, al punto che ha eletto la sua leadership solo il mese scorso. Il gruppo è affiliato al Communications Workers of America, un sindacato che rappresenta i lavoratori delle telecomunicazioni e dei media negli Stati Uniti e in Canada.

Ma a differenza di un sindacato tradizionale, che richiede che un datore di lavoro si metta al tavolo delle trattative per concordare un contratto o altri tipi di accordi, l’Alphabet Workers Union è un cosiddetto “sindacato di minoranza”, che rappresenta una frazione degli oltre 260.000 dipendenti e appaltatori a tempo pieno dell’azienda.

A spiegare meglio struttura e obiettivi dell’organizzazione è Chewy Shaw, ingegnere di Google nella San Francisco Bay Area e vicepresidente del consiglio direttivo del sindacato, il quale in una lettera aperta al New York Times ha affermato che il gruppo è uno strumento necessario “per sostenere la pressione sulla dirigenza in modo che i dipendenti possano imporre cambiamenti sulle questioni del posto di lavoro”.

I nostri obiettivi vanno oltre domande tipo ‘le persone vengono pagate abbastanza?’. I nostri problemi sono molto più ampi, riguardano anche altre problematiche. E’ quindi un momento in cui un sindacato è una risposta a questi problemi”.

In questi ultimi anni l’azienda californiana ha resistito alle prese di posizione di molti suoi lavoratori su temi caldi quali le politiche contro le molestie e la conseguente richiesta di maggiore sicurezza sul posto di lavoro: nel 2018, per esempio, più di 20.000 dipendenti hanno organizzato uno sciopero per protestare contro il modo in cui la società ha gestito le molestie sessuali.

Altri si sono opposti a decisioni aziendali che ritenevano non etiche, come lo sviluppo di intelligenza artificiale per il Dipartimento della Difesa per migliorare gli attacchi mirati con droni, o la fornitura di tecnologia alle dogane per la protezione delle frontiere.