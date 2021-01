GTA 6 sarà annunciato quest’anno? Emerge un rumor

Matteo Tontini,

Stando a una nuova indiscrezione, emersa nelle scorse ore, sembrerebbe che l’annuncio ufficiale di GTA 6 possa essere vicino. Secondo quanto riferito da Chiko Kan, un musicista assunto da Rockstar Games nel 2019, potrebbe esserci già quest’anno, con una data d’uscita fissata per il 2022.

Per festeggiare l’inizio del 2021, Kan ha pubblicato su Twitter un’e-mail ricevuta da Rockstar quando venne selezionato, in cui viene citato un “enorme progetto” in arrivo quest’anno. È chiaro che il pensiero dei fan sia andato subito a GTA 6, anche perché è indubbiamente ciò che il mondo videoludico vuole più di ogni altra cosa dallo sviluppatore. Nel messaggio, la società ha scritto a Chiko Kan:

Dopo aver esaminato innumerevoli candidature e ascoltato migliaia di produttori musicali, vorremmo invitarti a unirti a noi per creare alcune delle musiche per i nostri progetti in uscita nel corso del 2021. Non possiamo rivelare troppo circa questi progetti, al momento, ma uno di essi sarà ENORME.

L’e-mail, quindi, fa riferimento a un lavoro di grandi dimensioni, che potrebbe quindi vedere la luce nel 2022. È da tempo che si parla di GTA 6, ma chiaramente non c’è nulla di ufficiale al momento: nel 2019 erano emerse alcune indiscrezioni riguardo a personaggi, ambientazione e trama; inoltre, alcuni analisti avevano previsto che il titolo potesse debuttare esclusivamente su next-gen (PlayStation 5, Xbox One, PC e Google Stadia).

Difficile ipotizzare quando, nel caso in cui dovesse effettivamente esserci un annuncio, avremo notizie ufficiali del nuovo capitolo Rockstar. La pandemia in corso ha ovviamente messo in subbuglio anche il settore dei videogiochi, quindi non si escludono tempi più lunghi del previsto.