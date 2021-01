Cat Scanner: l’app per scoprire la razza dei gatti

Matteo Tontini,

È molto più facile che si senta parlare della razza dei cani, piuttosto che di quella dei gatti. Eppure, ce ne sono oltre 60, molte delle quali quasi sconosciute. Adesso, grazie all’app Cat Scanner è possibile scoprire a quale razza appartiene il proprio micio, merito dell’apprendimento automatico su cui si poggia il servizio. Ecco quindi come funziona l’applicazione definitiva per gli amanti dei gatti!

Ci vogliono pochi secondi per scoprire la razza del proprio felino domestico: basta infatti scattare una foto o registrare un video, oppure caricare direttamente un’immagine salvata nella propria galleria. L’app, mediante il machine learning, sarà in grado di riconoscere l’animale anche nel caso in cui facesse parte di una razza mista, fornendo le informazioni necessarie. Divertente la possibilità di utilizzare l’applicazione anche per scansionare le persone, in modo tale da scoprire a quali gatti assomigliano di più.

Cat Scanner si poggia inoltre su una community di appassionati di gatti, dove le persone hanno la possibilità di condividere i propri scatti con gli altri utenti. È possibile consultare i video e le foto di altre persone, così come commentare i post degli amici. Un po’ come accade in Pokémon GO, inoltre, si possono catturare le razze di gatti grazie alla funzione Gamification: in questo modo le persone avranno la possibilità di affrontare sfide, ottenere dolcetti virtuali e competere con i propri amici, o con gli utenti della community, per scalare la classifica.

È possibile scaricare l’app a questo indirizzo.