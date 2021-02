God Of War per PS5 è finalmente disponibile

Redazione Webnews,

Se siete dei fortunati possessori di una PlayStation 5, oggi per voi è sicuramente un gran giorno: God Of War, uno dei titoli più apprezzati e venduti degli ultimi anni, sbarca oggi sulla nuove console di casa Sony con una versione rimasterizzata che sfrutta al massimo le potenzialità di PS5.

Il nuovo capitolo è in lavorazione e per ingannare quella che si preannuncia una lunghissima attesa possiamo consolarci con questa edizione rimasterizzata in 4K e 60 frame al secondo e rivivere l’avvincente avventura di Kratos sulla nuova e fiammante console.

The God of War (2018) Enhanced Performance Experience for the PS5 is coming tomorrow! ✔️ Syncs to 60 FPS

✔️ 4K Checkerboard Resolution

✔️ 2160p

✔️ Free Update for PS5 Users Check out our blog for more info 👉https://t.co/CXTyfHFyvN pic.twitter.com/psSLo63ReF — Santa Monica Studio Is Hiring (@SonySantaMonica) February 1, 2021

E se questa è la buona notizia, ce n’è una ancora più buona: chi è già in possesso di una copia del gioco per PlayStation 4 riceverà gratuitamente l’aggiornamento a questa nuova versione per PlayStation 5. Se rientrate in questa casistica non dovete fare nulla se non accendere la console e scaricare subito la patch gratuita appena rilasciata da Santa Monica.

Acquista God of War Hits

La patch introdurrà un’opzione che permetterà agli utenti di PlayStation 5 di godere dell’esperienza originale di God Of War su PS4 selezionando l’opzione “Original Performance Experience“.

E le novità non finiscono qui. L’aggiornamento sarà disponibile gratuitamente anche per gli utenti che hanno scaricato GOW attraverso la PlayStation Plus Collection. E anche in questo caso sarà sufficiente collegarsi e godere subito della nuova grafica migliorata.

Acquista l’edizione classica di God of War Hits