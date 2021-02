Xbox Series X: scorte limitate almeno fino a luglio 2021

Redazione Webnews,

Il 2021 non è iniziato sotto i migliori auspici sul fronte della disponibilità delle due console più ricercate del momento, Xbox Series X e PlayStation 5. Chi si aspettava un arrivo di scorte in abbondanza ha dovuto fare fin da subito i conti con la realtà dei fatti: ci vorrà ancora un po’ prima che l’offerta arrivi a soddisfare la domanda.

Quanto bisognerà attendere? Sul fronte Microsoft abbiamo oggi qualche certezza in più: le scorte resteranno molto limitate almeno fino al luglio 2021. È stato Mike Spencer di Microsoft a confermare al New York Times che il periodo indicato in precedenza, aprile 2021, verrà ampiamente superato.

Il problema non riguarda soltanto Xbox Series X, ma anche PlayStation 5 e i componenti hardware AMD o NVIDIA. La produzione sta andando avanti a rilento e, come confermato anche dalla CEO Di AMD, Lisa Su, non tornerà a pieno regime prima della seconda metà del 2021. Solo a quel punto anche la produzione delle nuove console potrà riprendere a pieno regime per un arrivo sugli scaffali nelle settimane successive.

Le poche scorte di Xbox Serie X e PlayStation 5 al momento disponibili vengono distribuite col contagocce tra i vari Paesi del Mondo e procurarsene una richiede un po’ di impegno. Solo pochi giorni fa Amazon in Italia ha messo in vendita una manciata di console di Microsoft, andate a ruba in pochi istanti. Le scorte sono talmente limitate che anche chi ha impostato gli avvisi di Amazon non fa in tempo neanche a riceverli.

E lo stesso vale per le principali catene, da Mediaworld a Euronics. Ogni tanto arriva qualche console, ma per un potenziale acquirente che non segue da vicini la cosa è pressoché impossibile procurarsene una, a meno di non avere qualche contatto giusto o spendere decine e decine di euro in più e affidarsi ad eBay, dove tra Xbox Series X e PlayStation 5 si arriva a prezzi davvero imbarazzanti.