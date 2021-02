GoPro HERO8 Black torna in offerta su Amazon

Redazione Webnews,

Il tempo di iniziare a pianificare le vacanze, breve o lunghe che siano e se la pandemia ci permetterà un po’ di libertà in più rispetto allo scorso anno, è arrivato e tra i compagni di viaggio non può mancare una action cam piccola e versatile per immortalare le nostre avventure lontano da casa. GoPro ancora oggi offre il meglio e la buona notizia è che i due prodotti di punta, GoPro HERO8 Black e la nuova GoPro HERO9 Black, sono di nuovo in offerta su Amazon per un periodo limitato di tempo.

Il risparmio maggiore si ha ovviamente sul modello meno recente, GoPro HERO8 Black, che nella sua versione base viene proposta a soli 319 euro, che salgono a 416,98 euro per il pack più venduto su Amazon: il bundle che oltre a GoPro HERO8 Black include il versatile treppiedi Shorty, una cinghia per la testa, una batteria di riserva e anche una scheda di memoria da 32 GB.

Nonostante l’arrivo della versione più recente, GoPro HERO8 Black è considerata ancora oggi tra le migliori action cam sul mercato, non soltanto per le specifiche tecniche di alto livello, ma anche per l’ottimo software targato GoPro che permette con estrema facilità di ottenere dei risultati davvero stupefacenti e, soprattutto, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo anche grazie alle offerte che vengono proposte periodicamente.

La piccola action cam – 2.89 x 4.79 x 6.59 cm e appena 124 grammi di peso – ha tutto quello che un appassionato di avventure o sport estremi può desiderare: stabilizzazione hypersmooth 2.0, video fino a 4k e 60fps, registrazione di video in loop, effetto slow motion 8x.

Non solo. GoPro HERO8 Black scatta anche straordinarie foto da 12 MP con HDR migliorato, sia in movimento che da fermo e per gli amanti dei social media e delle dirette, include anche la possibilità di trasmettere in live streaming a 1080p beneficiando anche in questo caso della stabilizzazione HyperSmooth.

Come dicevamo in apertura, però, anche l’ultima arrivata in casa GoPro scende di prezzo e passa per qualche giorno a 459,99 euro per la sua versione base, senza alcun accessorio incluso né scheda di memoria.

Tutti i vantaggi di Amazon Prime

Il prezzo ridotto proposto da Amazon è riservato soltanto agli utenti Prime di Amazon. Se non avete ancora sottoscritto l’abbonamento potete farlo velocemente a questo indirizzo. La sottoscrizione ad Amazon Prime non vi dà diritto soltanto alla valanga di offerte proposte in queste ore, ma vi garantisce anche la spedizione veloce e gratuita su migliaia di prodotti, l’accesso gratuito ad Amazon Music e Prime Video e molto altro.