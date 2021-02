Disponibile Pulse Red, la nuova tonalità del controller per Xbox

Massimo Reina,

Annunciato lo scorso 11 gennaio, è da oggi disponibile sul Microsoft Store la nuovissima tonalità Pulse Red dell’iconico Controller wireless per Xbox. La periferica viene venduta al prezzo di 59,99€.

“Travolgente, deciso e di impatto, Pulse Red è il controller che non si lascia sfuggire l’occasione per spiccare e aggiungere stile e personalità alle proprie sessioni di gaming”, recita in tal senso il comunicato stampa che ne ha accompagnato l’uscita in commercio. L’inedita colorazione arriva tra l’altro in concomitanza con San Valentino, un’occasione perfetta per regalare al proprio partner il nuovo controller wireless di Xbox.



Il nuovo controller rosso di Xbox

Pulse Red si presenta con un topcase rosso acceso, pulsanti neri e il retro bianco. Come gli altri modelli più recenti, vanta proporzioni raffinate e superfici sagomate, con un design maggiormente affusolato e impugnature più scolpite, anche se alcune parti sono state arrotondate per garantire la presa migliore anche a chi ha le mani piccole.

A livello di controlli è dotato del canonico pulsante Condividi, si può personalizzare la mappatura dei pulsanti e collegare il device a qualsiasi auricolare compatibile con il jack per cuffie audio da 3,5 mm. Per chi ama passare da un dispositivo all’altro, il nuovo Controller wireless per Xbox – Pulse Red si associa facilmente con Xbox Series X/S, Xbox One, PC Windows 10 e dispositivi Android.

La nuova famiglia di controller della nuova Xbox Series X è infatti compatibile anche con tutti i modelli di Xbox One grazie al protocollo Xbox Wireless Radio, mentre nel caso di PC e dispositivi Android e iOS viene sfruttata la tecnologia Bluetooth Low Energy (BTLE).



Il controller è facilmente ricaricabile tramite una USB-C, e grazie alla tecnologia Dynamic Latency Input (DLI) è stata migliorata la latenza. Passi avanti anche per quel che riguarda la connessione tra console e TV tramite HDMI. Un pulsante dedicato consente infine di catturare screenshot e registrare video senza passare attraverso il menu a schermo.