Amazon Fresh arriva anche a Roma

Redazione Webnews,

A neanche un mese dal suo arrivo in Italia, Amazon Fresh sbarca anche a Roma a partire da oggi. Disponibile direttamente su Amazon.it – non come Prime Now, che ha un sito a parte e permette di fare la spesa online con prodotti in arrivo anche da supermercati di terze parti – Amazon Fresh ci permette di fare la spesa comodamente da casa scegliendo tra oltre 10.000 prodotti in decine di categorie diverse, con una particolare attenzione, come si evince dal nome del servizio, ai servizi freschi come carne, pesce, frutta e molto altro.

La selezione già disponibile per gli utenti di Roma è vastissima: ampia scelta di carni, tra cui tagli pregiati come la Chianina oppure il Black Angus, ma anche pesce come salmone, pesce spada, orate e altri prodotti in arrivo da Fiorital, così come prodotti regionali come Porchetta di Ariccia Igp, Guanciale per Amatriciana, Carciofi con Gambo alla Romana, Tonnarelli Freschi all’Uovo, ma anche snack come la frutta secca Happy Belly, i biscotti Gentilini e prodotti biologici in arrivo da startup italiane.

Non solo. Al pari di Prime Now, disponibile a Roma ormai da mesi, Amazon Fresh ci fa scegliere tra migliaia di prodotti per la cura della casa e per i nostri animali domestici, ma anche i dispositivi Amazon e tutto quello che può servirci per i bambini, dai pannolini agli alimenti per l’infezione e latte artificiale per i neonati.

La consegna, proprio come Prime Now, è disponibile in giornata con finestre di due ore a scelta in fase di completamento dell’acquisto ed non ha costi per ordini di almeno 50 euro. Chi ha fretta, inoltre, può scegliere la consegna della spesa in una finestra programmata di un’ora al costo di 4,99 euro, anche in questo caso per ordini superiori ai 50 euro.

Il nuovo servizio Amazon Fresh è incluso nell’abbonamento ad Amazon Prime e copre già quasi tutti i CAP della città di Roma, da Prima Porta a Centocelle. Per verificare se siete raggiunti da Amazon Fresh è sufficiente collegarvi a questo indirizzo ed inserire il vostro CAP.