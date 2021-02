Ratchet & Clank per PS4 gratis: ecco da quando

Matteo Tontini,

Ratchet & Clank per PS4 potrà presto essere scaricato gratuitamente grazie alla rinnovata iniziativa Play At Home di Sony. Già la scorsa primavera, infatti, la società nipponica aveva offerto giochi a costo zero agli utenti, per intrattenerli durante la pandemia in corso. E dal momento che il coronavirus è ancora lì in agguato, l’azienda ha deciso di incoraggiare il distanziamento sociale regalando nuovi titoli tra marzo e giugno: dal 1 marzo 2021, quindi, i possessori di PS4 potranno effettuare il download gratuito di Ratchet & Clank, anche qualora non fossero abbonati al PlayStation Plus.

La società non ha fornito dettagli su altre possibili promozioni rivolte agli utenti in questo periodo, ma sappiamo che Funimation (più la sua controparte europea Wakanim) offrirà un accesso gratuito di 90 giorni al posto dei consueti 14 giorni di prova a partire dal 25 marzo. Sono inoltre previsti altri giochi gratuiti e offerte.

Non si tratta di un semplice gesto altruistico, che ovviamente tutti i giocatori dovrebbero apprezzare; la copia gratuita di Ratchet & Clank, infatti, serve anche per promuovere il debutto su PS5 di Rift Apart, previsto per il mese di giugno. In ogni caso, l’iniziativa potrebbe essere di grande aiuto a tutti gli utenti costretti a rimanere in casa, nel caso di restrizioni, durante le belle giornate primaverili.

Vale la pena sottolineare che, una volta riscattato, il gioco sarà disponibile per sempre nella libreria dell’utente, un po’ come è successo lo scorso anno con Uncharted The Nathan Drake Collection e Journey. Quindi ai giocatori non resterà che installarlo e godersi l’avventura.