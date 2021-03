ho.Mobile regala Giga illimitati ai suoi clienti

Massimo Reina,

ho.Mobile ha annunciato una nuova promozione riservata a tutti i suoi clienti. A partire da oggi, infatti, e fino al 1° maggio, l’operatore telefonico regalerà loro Giga illimitati. Per attivare – e successivamente disattivare – l’offerta, l’utente non dovrà fare nulla, se non assicurarsi di avere qualche centesimo disponibile sulla sua SIM, e che questa sia attiva. L’attivazione della promozione è infatti completamente automatica e gratuita, e i Giga illimitati, validi solo sul territorio nazionale, si disattiveranno da soli dopo il 1° maggio, quando il cliente tornerà a utilizzare quelli della sua offerta originale.

ho.Mobile, tra offerte e nuova FAQ

L’operatore virtuale di Vodafone continua dunque a tentare di recuperare la fiducia di vecchi e nuovi clienti anche con iniziative come questa, dopo il grave episodio di data breach dello scorso dicembre che ha compromesso i dati sensibili di quasi tutti i suoi utenti, e le polemiche successive con Iliad e Fastweb per il modo con cui ho.Mobile ha operato per risolvere il problema SIM Swap, cioè rigenerando il codice seriale delle SIM da remoto.

Per venire incontro alle domande, alle perplessità e ai dubbi dei suoi clienti, l’operatore ha tra l’altro recentemente aggiornato la sua pagina ufficiale relativa alle FAQ. Tra le note sul sito si legge che ho.Mobile ha “attivato nuovi e ulteriori livelli di sicurezza per mettere i clienti al riparo dalla minaccia di eventuali frodi. Inoltre, al fine di ridurre il rischio di attività fraudolente, il 9 gennaio u.s. abbiamo rigenerato il codice seriale della SIM per tutti i clienti coinvolti.



Più in generale ricordiamo le buone prassi di sicurezza, come aggiornare regolarmente le password dei tuoi account, scegliendone possibilmente differenti per i diversi siti, o prestare attenzione a eventuali accessi anomali”. E ancora: “è utile segnalare sempre al fornitore dell’account eventuali operazioni anomale, prestare attenzione a non accedere a siti web non sicuri e non condividere le tue credenziali o altri dati personali via SMS o mail. Ti consigliamo inoltre di diffidare sempre da chiamate o email non provenienti da canali ufficiali: qualora avessi dubbi contatta prontamente il servizio clienti”.