Echo Show 10 finalmente disponibile in pre-ordine

La famiglia Echo di Amazon si allarga. Il colosso dell’e-commerce e non solo ha annunciato che a partire da oggi anche gli utenti italiani possono pre-ordinare l’ultimo arrivato della serie Echo Show, svelato in anteprima da Amazon lo scorso anno.

Echo Show 10 è il nuovo top di gamma, dotato di uno schermo da 10 pollici adattivo con risoluzione HD collegato ad una base e in grado di ruotare su di essa seguendo i movimenti di chi lo utilizza e indipendentemente dal punto della stanza in cui la persona si trova.

Pensiamo alla comodità di cucinare e seguire i passaggi di una ricetta mentre ci muoviamo per la stanza senza doverci preoccupare di inseguire uno schermo: ovunque ci troviamo nella stanza lo schermo sarà sempre rivolto verso di noi. E lo stesso vale per le chiamate e le videochiamate, singole e di gruppo: possiamo chiacchierare con amici e parenti senza doverci preoccupare di uscire dall’inquadratura.

Questa, però, non è l’unica caratteristica innovativa. Echo Show 10 è uno speaker di alto livello: i doppi tweeter frontali e il potente woofer di cui è dotato forniscono una qualità eccellente del suono che si adatta automaticamente allo spazio.

Il dispositivo è ottimo sia quando siamo in casa che quando siamo fuori e vogliamo tenere sotto controllo quello che succede in nostra assenza. La telecamera da 13 MP di cui è dotato Echo Show 10 può essere usata da remoto e può essere ruotata di 360 gradi per avere una panoramica completa di ogni angolo della stanza.

E va da sé che Echo Show 10, col suo ampio schermo in HD, è perfetto anche per guardare film e serie TV in streaming, da Amazon Prime Video a Netflix, ma anche per ascoltare musica, controllare le notizie e il meteo, guardare video e ricette e molto altro.

Due i modelli in pre-ordine a partire da oggi, colore antracite e bianco ghiaccio, al prezzo di 249,99 euro. Le spedizioni di Echo Show 10 inizieranno il 14 Aprile 2021.