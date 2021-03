FIFA 21 in offerta fino al 58% di sconto su Amazon

Redazione Webnews,

Non solo The Sims 4. Una serie di videogiochi targati Electronic Arts sono in offerta su Amazon a prezzi mai visti prima e tra questi ce n’è uno che gli amanti del calcio non potranno non apprezzare: FIFA 21, nelle sue tre edizioni al momento disponibili per le principali piattaforme, scende di prezzo e in alcuni casi viene proposto addirittura col 58% di sconto a 24,99 euro.

Il prezzo più basso si riferisce alla versione standard per PC e con codice di download per la piattaforma Origin, mentre la versione fisica per PC viene proposta a partire da 56.99 euro.

La versione standard include:

Fino a 3 pacchetti oro rari (1 a settimana per 3 settimane)

Oggetto Kylian Mbappé in prestito per 5 partite FUT

Oggetto ambasciatore FUT in prestito – Scegli 1 fra 3 oggetti giocatore (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) per 3 partite FUT

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

FIFA 21 Champions in offerta

Fino a 12 pacchetti oro rari (1 a settimana per 12 settimane)

Oggetto Kylian Mbappé in prestito per 5 partite FUT

Talento locale nella modalità Carriera — Una giovane promessa locale con potenziale da campione

Oggetto ambasciatore FUT in prestito – Scegli 1 fra 3 oggetti giocatore (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) per 3 partite FUT

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

FIFA 21 Ultimate in offerta

Fino a 24 pacchetti oro rari (2 a settimana per 12 settimane)

Oggetto Kylian Mbappé in prestito per 5 partite FUT

Talento locale nella modalità Carriera — Una giovane promessa locale con potenziale da campione

Oggetto ambasciatore FUT in prestito – Scegli 1 fra 3 oggetti giocatore (Trent Alexander-Arnold, João Félix, Erling Haaland) per 3 partite FUT

Divise FUT e oggetti stadio in edizione speciale

