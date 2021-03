realme 8 Pro è già in pre-ordine su Amazon

Redazione Webnews,

realme ha presentato oggi il nuovo smartphone destinato a conquistare il Mondo: realme 8 Pro, il primo dispositivo dell’azienda con fotocamera principale con sensore da 108 MP e un prezzo davvero allettante.

Il nuovo dispositivo di fascia media di realme vanta caratteristiche di tutto rispetto, a cominciare dal già citato sensore che rende la fotocamera principale del dispositivo qualcosa a cui guardare con interesse: il sensore Samsung HM2 108MP da 1/1,52 pollici ha una risoluzione massima di 12000×9000 e supporta la tecnologia Pixel Binning 9-in-1, che consente di combinare nove pixel adiacenti da 0,7 μm in un grande pixel da 2,1 μm e migliorare così la qualità dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione.

realme 8 Pro non ci garantisce soltanto scatti di qualità professionale, ma anche sul fronte dei video ha poco da invidiare a dispositivi più blasonati della concorrenza. Una funzionalità, in particolare, viene elogiata dell’azienda: un esclusivo algoritmo per video time-lapse basato su foto del cielo stellato. La fotocamera del dispositivo in modalità time-lapse può mostrare i cieli stellati in continuo movimento a una velocità 480 volte più veloce.

Non solo fotocamera. realme 8 Pro vanta un display Super AMOLED Full HD da 6,4 pollici, con una frequenza di campionamento del tocco a 180Hz e sotto la scocca monta un processore Qualcomm Snapdragon 720G octa-core a 8nm e una batteria da 4.500mAh con ricarica SuperDart da 50W che permette di caricare la batteria da da 0 a 100% in appena 47 minuti.

realme 8 Pro sarà disponibile in Italia a partire dal 31 marzo prossimo al prezzo di 279 euro per la configurazione con 6GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e 299 euro per la versione con 8GB di RAM. Da oggi e fino al 30 marzo, però, il dispositivo è in pre-ordine su Amazon con un piccolo sconto: 259 euro per la versione base e 279 euro per la configurazione massima.

realme 8 Pro (Punk Black) realme 8 Pro è dotato di un lettore di impronte digitali integrato nel display che consente di sbloccare il telefono in modo più naturale. 259,90 € su Amazon