The Medium, nuovo video sulla versione PlayStation 5

Annunciato il vinile della colonna sonora di The Medium e aperti i pre-order digitali, con bonus speciali e sconti PS Plus.

Bloober Team presenta “The Medium – DualSense Overview”, un nuovo video che spiega nel dettaglio, come la versione PlayStation 5 del gioco horror con realtà duale, aumenta l’immersione attraverso il controller di nuova generazione della console. “Su PlayStation 5, stiamo sfruttando appieno il controller DualSense della console per immergerti ancora più a fondo nel mistero del Niwa Hotel. Il nostro obiettivo è farti sentire le reazioni di Marianne a ciò che sta accadendo mentre esplora e interagisce con il mondo di gioco” – spiega Szymon Erdmański, producer di Bloober Team.

The Medium: Two Worlds Special Edition

Il gioco arriverà sul PlayStation 5 il 3 settembre 2021. Dopo il successo del lancio globale su PC e Xbox Series X|S il 28 gennaio 2021, Bloober Team è entusiasta di portare The Medium su PS5 per sfruttare al meglio l’hardware della console e del controller DualSense, offrendo ai giocatori l’esperienza unica di esplorare due mondi contemporaneamente. The Medium è un gioco horror psicologico in terza persona che presenta un innovativo gameplay dual reality.

I giocatori assumeranno il ruolo di Marianne, una medium dotata di diverse abilità psichiche, ed esploreranno il mondo reale e quello degli spiriti alternativamente e simultaneamente per scoprire un oscuro mistero affrontando segreti inquietanti, spiriti sinistri e subdoli enigmi che solo un medium può risolvere.

I giocatori possono prenotare il gioco su PlayStation Store, con uno sconto del 10% per i membri PS Plus prima del lancio. I giocatori che prenoteranno il gioco riceveranno la colonna sonora originale digitale (di Akira Yamaoka e Arkadiusz Reikowski) e The Art of The Medium (artbook digitale). Inoltre, Bloober Team e Black Screen Records sono felici di annunciare che The Medium Original Soundtrack sarà pubblicata su vinile e CD, ad ottobre.

I pre-order sono già disponibili. Il gioco arriverà nei negozi di retailer selezionati in tutto il mondo anche in versione speciale chiamata The Medium: Two Worlds Special Edition, su PC, Xbox Series X|S e sempre PS5 , con un’esclusiva steelbook, la colonna sonora del gioco e l’artbook.