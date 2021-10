Xbox, via alle offerte natalizie tra hardware next-gen e nuovi titoli

Natale 2021 arriva prima con Xbox, tra hardware next-gen, abbonamenti speciali e nuovi titoli tripla A in esclusiva.

Natale 2021 arriva in anticipo in casa Microsoft. Il colosso di Redmond ha infatti annunciato una serie di offerte e promozioni relative a diversi prodotti della serie Xbox, dall’hardware a vari pacchetti di abbonamenti, fino ad alcuni dei migliori videogame sugli scaffali dei negozi o in arrivo nelle prossime settimane per le console del brand. Vediamole insieme nel dettaglio.

Xbox Series S: prestazioni innovative

Priva di lettore di dischi e perfetta per trascorrere le festività natalizie divertendosi con i propri cari, Xbox Series S include una CPU 8 core Zen 2, garantendo la velocità e le performance della nuova generazione all’interno dell’hardware più piccolo mai progettato da Xbox, a un prezzo accessibile. Xbox Series S fornisce prestazioni circa 3 volte superiori rispetto a Xbox One ed è stata progettata per far girare giochi a 1440p fino a 60FPS.

Prezzo: € 299,99

Controller Wireless per Xbox–Edizione speciale 20° anniversario

In occasione del suo 20° anniversario, Xbox ha annunciato l’arrivo di uno speciale hardware, l’esclusivo Controller Wireless per Xbox – Edizione speciale 20° anniversario. Perfetta come idea regalo per giocatori di tutte le età, il nuovo controller è caratterizzato da una finitura nera traslucida con interni argentati che risaltano ogni dettaglio. Inoltre, le impugnature posteriori e il D-pad sono rifiniti con l’iconico colore verde che rimanda al primo logo storico di Xbox. Il nuovo Controller Wireless per Xbox – Edizione speciale 20° è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows e dispositivi mobile

Prezzo: €64,99

Xbox Design Lab: spazio alla creatività

Per un regalo davvero unico e letteralmente “inimitabile”, Xbox Design Lab permette ai giocatori di scegliere il design del proprio controller Xbox, customizzando quasi tutti gli elementi esterni dell’hardware, come il corpo, il fondello posteriore, il D-pad, i grilletti e molto altro ancora, con 18 colori disponibili, tra cui le recenti tonalità come Shock Blue, Pulse Red ed Electric Volt. Xbox Design Lab consente, inoltre, di personalizzare il controller con l'incisione del proprio nome, gamertag oppure con un messaggio a scelta di massimo 16 caratteri.

Prezzo: a partire da € 69,99

Xbox Game Pass Ultimate

Xbox Game Pass Ultimate è il catalogo di oltre 100 titoli di grande qualità ideale per chi è alla ricerca di esperienze di gioco da provare su console, PC e dispositivi Android, a un prezzo mensile contenuto per giocare da soli o in compagnia. I membri di Xbox Game Pass Ultimate possono provare i titoli Xbox Game Studios a partire dal Day One e accedere all’abbonamento EA Play, che include 60 tra i migliori giochi per PC e console di Electronic Art senza costi aggiuntivi.

In più, tutti gli abbonati al servizio possono giocare sul proprio smartphone o tablet Android grazie al cloud gaming (Beta) di Microsoft. Infine, molti dei giochi disponibili nella libreria Xbox Game Pass sfrutteranno le funzionalità di Xbox Series X tra cui lo Smart Delivery, Xbox Velocity Architecture, Quick Resume, la risoluzione 4K a 120 fps e altro ancora. Per gli appassionati del gioco da PC, invece, l’offerta di Xbox Game Pass per PC, garantisce l’accesso a più di 100 giochi di grande qualità per PC Windows, ad un conveniente prezzo mensile.

Prezzo Xbox Game Pass Ultimate: € 12,99 al mese

Prezzo Xbox Game Pass per PC: € 9,99 al mese

Xbox All Access, il programma all-inclusive per il gioco next-gen

Xbox All Access è l’attesissimo programma all-inclusive che comprende una console di nuova generazione a scelta tra Xbox Series X o Xbox Series S, in base alle proprie preferenze, e un abbonamento della durata di 24 mesi a Xbox Game Pass Ultimate, che include una libreria di oltre 100 grandi titoli. Unirsi alla community di Xbox All Access permetterà all’utente di immergersi rapidamente nell’intero ecosistema targato Xbox con un’unica spesa mensile. In più, attraverso il programma Xbox All Access è possibile accedere all’intera offerta videoludica firmata Xbox anche utilizzando smartphone e tablet, grazie all’integrazione di Xbox Cloud Gaming (Beta) tramite l’app Xbox Game Pass.

Prezzo pacchetto Xbox All Access – Xbox Series X: € 32,99 per 24 mesi

Prezzo pacchetto Xbox All Access – Xbox Series S: € 24,99 per 24 mesi

Age of Empires IV

Age of Empires IV è il nuovo capitolo di uno dei giochi di strategia in tempo reale più amati di sempre, che torna alla sua antica gloria il prossimo 28 ottobre, mettendo il giocatore al centro delle epiche battaglie storiche che hanno plasmato il mondo. Il nuovo capitolo del franchise permette di espandere il proprio impero in vasti paesaggi, con la strabiliante nitidezza del 4K, scegliere fino a otto diverse civiltà di tutto il mondo, dagli Inglesi ai Cinesi, fino al Sultanato di Delhi e completare 4 campagne distinte con 35 missioni che coprono un arco di 500 anni di storia, dal Medioevo fino al Rinascimento.

Piattaforme: Microsoft Windows

Prezzo: € 59,99

Forza Horizon 5



Il nuovo Forza Horizon 5 è uno dei titoli più attesi dell’anno, che conduce il giocatore in spedizioni spettacolari nei paesaggi del Messico, all’interno di un open world vivace e in continua evoluzione, alla guida di centinaia tra le auto più belle del pianeta. Il gioco sarà disponibile dal 9 novembre su Xbox Series X|S, console Xbox One, PC con Windows e Steam. Inoltre, con Xbox Game Pass sarà possibile giocare al titolo già al Day One.

Piattaforme: Xbox Series X, Xbox One, PC.

Prezzo: € 69,99

Halo Infinite



La leggendaria serie di Halo ritorna con la più completa campagna di Master Chief di sempre e un’innovativa esperienza multiplayer free to play. Halo Infinite offre un’esperienza straordinaria su Xbox One e sulle console di nuova generazione, nonché su PC, grazie alla straordinaria grafica in 4K e alla modalità di gioco multipiattaforma avanzata. Inoltre, su Series X e sui PC supportati, è possibile sfruttare funzionalità avanzate come frequenza di aggiornamento fino a 120 fps e tempi di caricamento notevolmente ridotti, per un’esperienza senza interruzioni che inaugura la prossima generazione di gaming.

Piattaforme: Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10

Prezzo: € 69,99