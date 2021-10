Call of Duty: Vanguard, gli zombi invadono Londra

Con un simpatica iniziativa CoD ha portato i soldati zombi nelle vie di Londra per farli “conoscere” ai fan, prima del lancio di Vanguard e della modalità Zombie.

Il lancio ufficiale dell’attesissimo Call of Duty: Vanguard è previsto per il 5 novembre, ma nell’attesa il publisher ha portato i soldati zombi nelle strade di Londra, permettendo ai fan di fare la “loro conoscenza” della modalità Zombie. All’inizio di ottobre, presso il Truman Brewery di Londra, sono state infatti collocate una serie di teste zombie animatronic, attirando la curiosità del pubblico che ha così potuto interagire e spaventarsi dal vivo, testando in anticipo l’esperienza che li aspetterà nel gioco.

Call of Duty: Vanguard

Sviluppata in collaborazione tra Sledgehammer Games e Treyarch Studios, la modalità Zombie di Vanguard vedrà Operatori da tutto il mondo affrontare orde di non morti in una lotta per la sopravvivenza, con nuove avventure e storie da scoprire, in una trama che rappresenta un prequel di quella iniziata lo scorso anno in Call of Duty: Black Ops Cold War.

Stalingrado, 1944. Le fosse comuni dei soldati caduti sono in fermento mentre l’Etere oscuro rianima gli arti dei cadaveri. Questo è Call of Duty: Vanguard Zombi, primo crossover del franchise con nuovi personaggi e nuovi orrori in arrivo con la pubblicazione di Vanguard, il 5 novembre.

Attorno a questo incipt ruota la modalità cooperativa per quattro persone che continua e approfondisce la storia dell’Etere oscuro, portando i giocatori nei meandri più oscuri dell’occulto, dove i mortali si legano a entità dell’Etere oscuro per ottenere un potere incommensurabile, a qualsiasi costo. Il titolo, lo ricordiamo, sarà connesso con tutte le modalità e le piattaforme. Nel dettaglio:

Cross-Play e cross-gen: Come nel multigiocatore, i giocatori di Zombi possono riunirsi su piattaforme e generazioni diverse per far squadra con gli alleati migliori, a prescindere dalla piattaforma su cui giocano.

Come nel multigiocatore, i giocatori di Zombi possono riunirsi su per far squadra con gli alleati migliori, a prescindere dalla piattaforma su cui giocano. Battle Pass e progressi condivisi: Avanza nel Battle Pass di Vanguard con i progressi condivisi tra Multigiocatore, Call of Duty: Warzone e Zombi . Anche il livello giocatore è condiviso tra le modalità, quindi potrai progredire sempre di pari passo e avere un’esperienza totalmente unificata.

Avanza nel Battle Pass di Vanguard con i progressi condivisi tra Multigiocatore, . Anche il livello giocatore è condiviso tra le modalità, quindi potrai progredire sempre di pari passo e avere un’esperienza totalmente unificata. Prenota ora in digitale: Combatti contro Von List e Kortifex l’Immortale al lancio di Vanguard il 5 novembre. Visita CallofDuty.com per prenotare un’edizione digitale e ottenere l’operatore Arthur Kingsley Operator e la mitraglietta Raid notturno Maestria da usare subito in Black Ops Cold War e Warzone.

Prenotare una versione digitale permetterà inoltre di pre-caricare il gioco ed essere pronto a combattere all’istante il 5 novembre. Tutte le prenotazioni digitali includono il pacchetto armi Prima linea, contenente un progetto arma mitraglietta da sette accessori e uno da otto accessori per Vanguard. Altre ricompense sono disponibili ordinando il Bundle cross-gen digitale o la Ultimate Edition.