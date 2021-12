Ubisoft lancia la collezione moda Assassin’s Creed Valhalla

Venum & Ubisoft insieme per una collezione di abbigliamento esclusiva ispirata a Assassin’s Creed Valhalla.

Ubisoft annuncia la sua collaborazione con Venum, leader mondiale nella manifattura di equipaggiamento e attrezzature per gli sport da combattimento, per creare una linea esclusiva di prodotti ispirati ad Assassin’s Creed Valhalla. La collezione è disponibile da ora. Attraverso la collezione esclusiva di magliette, felpe, cappellini, guanti da boxe e pantaloni da jogging, Venum e Assassin’s Creed vogliono trasformare i fan dell’intrattenimento di tutto il mondo in “Vichinghi moderni”. Per chi fosse interessato, il videogioco è disponibile per console Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, sullo Store Epic Games e Store Ubisoft per Windows PC, così come su Stadia, Amazon Luna e il servizio di abbonamento di Ubisoft, Ubisoft+.

Magliette, felpe e cappellini targati Assassin’s Creed

“Siamo molto felici di annunciare oggi la collaborazione con Assassin’s Creed Valhalla, completamente in linea con la strategia di partnership del brand”, hanno dichiarato Franck Dupuis, Founder & CEO di Venum: “Stiamo creando collaborazioni che si scostano da quello che il nostro marchio ha fatto sin dalla sua nascita, per allargare i nostri obiettivi verso un gruppo che, a prima occhiata, è un po’ distante dai fan degli sport da combattimento, ma che si riconosce appieno nei valori che portiamo avanti”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Venum e andare oltre i videogiochi, portando l’universo di Valhalla verso una collezione unica per i fan di Assassin’s Creed di tutto il mondo”, ha dichiarato in tal senso Sarah Buzby, VP Consumer Product di Ubisoft.

Ispirata all’oscurità della notte e dal blu delle luci nordiche, questa collezione invita tutti a viaggiare nel mondo dei vichinghi grazie ai loro sigilli e tramite l’uso di materiali tipici, propri dei vichinghi e del mondo della box, come pelle, lana e tessuto antistrappo. Grazie a una campagna marketing innovativa che mischia alla perfezione i videogiochi e l’universo degli sport da combattimento, entrambi i marchi vogliono sottolineare le similitudini tra i due mondi. Per sapere di più su questa collezione esclusiva potete visitare il sito venum.com.