Un Anno di Ricerche: le tendenze italiane nel 2021 su Google

Gli argomenti che hanno fatto registrare i maggiori picchi di ricerca su Google rispetto al 2020 sono ricchi e sfaccettati. E’ quanto emerge da un report pubblicato dal colosso di Mountain View, che arriva a pochi giorni da quello relativo ai video più popolari su YouTube in Italia nel 2021. Parole (ancora) legate alla pandemia, che hanno visto interrogare il motore di ricerca per trovare un aiuto su come muoversi in una realtà fatta di certificazioni, vaccini e zone dai colori variabili. Ma anche informazioni sulle personalità che hanno caratterizzato la scena sportiva internazionale, che hanno guidato gli utenti in ambito politico e artisti che hanno portato al successo la musica in Italia e nel mondo.

Un Anno di Ricerche su Google

Tanto sport, didattica a distanza, l’indimenticabile Raffaella Carrà e la certificazione verde, sono questi i grandi temi che hanno fatto tendenza in Italia nel 2021 secondo Un anno di Ricerche su Google. Ma il 2021 è anche l’anno dei grandi cosa significa – dal ddl zan al termine transgender, passando per le sigle e i termini più specificamente legati alla pandemia da Covid-19; dei perchè legati all’attualità politica e sociale. Ma anche dei come, riferiti a questioni pratiche legate ai vaccini e alla vita quotidiana. Le tendenze 2021 non finiscono qui: per le liste complete dell’anno potete visitare questo sito: g.co/2021trends/IT.