Spotify rivela artisti e playlist più ascoltate dai gamer in Italia

Spotify ha annunciato la lista delle canzoni e degli artisti più ascoltate via console dai videogamer in Italia nel 2021.

Spotify, il noto servizio musicale svedese che offre lo streaming on demand, ha pubblicato i dati relativi a quelli che sono i brani, gli artisti e le playlist più ascoltate dai videogiocatori. Nel corso del 2020 le console si sono affermate come uno dei device più utilizzati anche per ascoltare musica e podcast su Spotify. Quest’anno il trend si è ulteriormente consolidato, con l’ascolto attraverso queste piattaforme che è cresciuto del 6% a livello globale. Ma vediamo di scoprire insieme quali sono gli artisti e le canzoni che hanno fatto da colonna sonora ai videogiocatori italiani nel corso del 2021.

Artisti, canzoni e playlist più ascoltati in Italia

Rap, Hip Hop e le OST di alcuni deimigliori Tripla A in circolazione hanno fatto da sottofond alle partite di tantissimi appassionati di videogame. Entrando nel dettaglio, come artisti più ascoltati dagli utenti console abbiamo:

Sfera Ebbasta Capo Plaza tha Supreme Geolier Guè Rondodasosa XXXTENTACION Salmo Gemitaiz Travis Scott

Canzoni più ascoltate sulle console in Italia:

Capo Plaza – Allenamento #4 sangiovanni – malibu Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name) Capo Plaza, Rondodasosa, Russ Millions, Tion Wayne – Body (Remix) [feat. Capo Plaza & Rondodasosa] Jack Harlow, Lil Nas X – INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow) BLANCO – Notti In Bianco Keta, Kilimoney, Neima Ezza, Nko, RM4E, Rondodasosa, Sacky, Vale pain – SEVEN 7oo (feat. Rondodasosa, Sacky, Vale Pain, Neima Ezza, Kilimoney, Keta, Nko) Capo Plaza, Rondodasosa – SLATT (feat. Capo Plaza) BLANCO, Sfera Ebbasta- MI FAI IMPAZZIRE sangiovanni – lady

Colonne sonore di videogiochi più ascoltate su console in Italia:

C418 – Minecraft – Volume Alpha Mick Gordon – Doom (Original Game Soundtrack) Gustavo Santaolalla – The Last of Us Part II (Original Soundtrack) Two Steps from Hell – Invincible Treyarch Sound – Call of Duty: Black Ops – Zombies (Original Game Soundtrack) Gustavo Santaolalla – The Last of Us Various Artists – Dark Souls 3 Jeremy Soule – The Elder Scrolls V: Skyrim: Original Game Soundtrack Marcin Przybyłowicz – The Witcher 3: Wild Hunt Jesper Kyd – Assassin’s Creed 2 (Original Game Soundtrack)

Playlist gaming più ascoltate sulle console in Italia:

Top Gaming Tracks Good Game Ultimate Pop Gaming Power Gaming Hip Hop Controller Ultra Gaming Retro Gaming Ultimate Rock Gaming Heavy Gamer Game On

Proprio in questi giorni la playlist Spotify per eccellenza dedicata ai gamer, ovverosia Good Game, presenta una speciale selezione di brani rap italiani e internazionali curata da ZANO XVII, lo streamer più seguito in Italia che potete ascoltare da subito cliccando qui.