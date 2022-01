Netflix, serie TV e film tra il 10 e il 16 gennaio 2022

I film e le serie TV in uscita su Netflix dal 10 al 16 gennaio 2022: dalla serie in stop-motion The House al film Brazen con Alyssa Milano.

Netflix apre le danze della seconda settimana dell’anno con dei contenuti soddisfacenti che andranno ad aggiungersi al catalogo. Dal 10 al 16 gennaio 2022 saranno accontentati soprattutto gli amanti del genere horror, grazie a film e serie TV piuttosto interessanti.

È questo il caso della miniserie The House: attraverso una deliziosa animazione in stop-motion, lo show racconterà in tre capitoli, ambientati rispettivamente nel passato, nel presente e nel futuro, storie da brividi con la casa che dà il titolo all’opera come denominatore comune.

Sempre in ambito seriale sarà il turno della prima stagione di Archive 81 – Universi alternativi, un horror in otto episodi con protagonista un restauratore di videocassette che si troverà a lavorare su alcune VHS risalenti agli anni ’90. Danneggiate da un incendio, i loro contenuti saranno dei filmati di un documentarista che stava indagando su una misteriosa setta e su una serie di episodi inquietanti correlati.

Tra i contenuti più attesi di questa settimana c’è poi la terza stagione di After Life, serie drammatica incentrata su un giornalista che non riesce a superare il lutto della moglie, morta prematuramente a causa del cancro. Con un ottimo Ricky Gervais nei panni del protagonista, lo show sa ben gestire momenti strazianti e altri assolutamente comici. La terza stagione sarà quella conclusiva.

Per quanto riguarda i film in arrivo val la pena citare Brazen, in cui Alyssa Milano vestirà i panni di una scrittrice di gialli alla ricerca dell’assassino della sorella.

I fan dell’animazione made in Japan, infine, potranno contare sulla terza tranche di episodi di Shaman King, che segue le vicende del giovane Yoh Asakura intenzionato a diventare Re degli Sciamani.

Netflix: tutte le novità tra il 10 e il 16 gennaio 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

Undercover (stagione 3) – 10 gennaio

Cheerleader (stagione 2 – docuserie) – 12 gennaio

The Journalist (stagione 1) – 13 gennaio

Shaman King (terza parte) – 13 gennaio

After Life (stagione 3) – 14 gennaio

Archive 81 – Universi alternativi (stagione 1) – 14 gennaio

Yeh Kaali Kaali Ankhein – I suoi occhi scuri (stagione 1) – 14 gennaio

The House (stagione 1 – serie animata per adulti) – 14 gennaio

Le altre serie

On Becoming a God (stagione 1) – 15 gennaio

Film originali di Netflix

How i Fell in Love with a Gangster – 12 gennaio

Brazen – 13 gennaio

Photocopier – 13 gennaio

El comediante – 14 gennaio

Riverdance – L’avventura animata – 14 gennaio

Gli altri film

I magnifici sette – 10 gennaio

Bad Teacher – Una cattiva maestra – 14 gennaio

Greed – Fame di soldi – 15 gennaio

La scuola serale – 15 gennaio

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno il catalogo Netflix nella settimana dal 10 al 16 gennaio 2022.

Film in scadenza

Croce e delizia – 10 gennaio

Dolceroma – 10 gennaio

Il grande spirito – 10 gennaio

Momenti di trascurabile felicità – 10 gennaio

Giù le mani dalle nostre figlie – 11 gennaio

Think Like a Man – 12 gennaio

Non sono un assassino – 13 gennaio

Restiamo amici – 13 gennaio

L’attentato – Sarajevo 1914 – 14 gennaio

Stereo – 14 gennaio

We Are Young. We Are Strong – 14 gennaio

Il ragazzo invisibile – 16 gennaio

Il ragazzo invisibile: Seconda generazione – 16 gennaio

Miss Detective – 16 gennaio

Tutte lo vogliono – 16 gennaio

Documentari in scadenza

Casablancas: l’uomo che amava le modelle – 12 gennaio

