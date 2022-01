Questo è il miglior telefono da acquistare sotto i 200€

Se state cercando un ottimo telefono non troppo costoso, elegante, con tante fotocamere, modem 5G e design minimal, abbiamo la soluzione che fa per voi.

Se state cercando un nuovo smartphone economico in grado di gestire il vostro lavoro, con cui dilettarvi a fare fotografie per passatempo, con cui navigare in Internet e per tutta la fruizione dei contenuti sulle piattaforma on demand, abbiamo la soluzione che fa per voi. Si chiama POCO M3 Pro, ed è un device “futuristico”, dal design minimal ma aggressivo, dal prezzo super contenuto e con all’interno il modem di quinta generazione. Inutile dirvi che è un affare, senza troppi giri di parole. Ve lo portate a casa con soli 192,99€, con consegna gratuita e possibilità di dilazionare il pagamento a rate grazie al servizio Cofidis.

POCO M3 Pro: le sue caratteristiche

Qualcuno potrebbe dire: “POCO? Cosa è POCO?“. Semplice: parliamo di un sub brand della nota Xiaomi, azienda leader che conosciamo tutti.

Il telefono è un prodotto di fascia medio-bassa ma non lasciatevi ingannare dal prezzo. Le sue specifiche tecniche sono degne di nota e il rapporto qualità-costo non è assolutamente paragonabile a quello dei competitor.

Il design è aggressivo, con un grande modulo fotografico dove capeggia il logo del brand. Tante fotocamere con cui divertirsi e la principale è da ben 48 megapixel. Non manca poi un ottimo software realizzato da Xiaomi, che mira a camuffare totalmente l’esperienza di Android. La MIUI infatti, è ricca di features smart che rendono l’esperienza d’uso sempre appagante.

Sotto la scocca troviamo un processore MediaTek Dimensity 700 octa-core, coadiuvato da 4 GB di RAM,più che utili per le operazioni quotidiane. Presente il modulo 5G (una rarità per i prodotti dal costo così basso) e la batteria da 5000 mAh assicura un’autonomia da record.

Il pannello poi, ha una risoluzione FullHD+ con refresh rate variabile fino a 90 Hz. Il prodotto è sottile, elegante, minimal e giovane: perfetto per chi ama distinguersi e per chi cerca un device “diverso dal solito”. Lo trovate su Amazon a meno di 200€, precisamente a 192,99€.