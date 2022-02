Google Pixel 6 arriva in Italia: prezzo e disponibilità dei device

Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro sono finalmente disponibili all’acquisto in Italia: scopriamo tutti i dettagli sui prezzi e non solo.

A distanza di quattro mesi dalla presentazione ufficiale della serie Google Pixel 6 negli USA, in queste ore Google ha finalmente aperto i cancelli di Google Store in Italia anche per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro. Il nuovo anno coincide con l’ingresso dei tanto apprezzati nuovi device di fascia alta del colosso di Mountain View anche nel nostro Paese, dopo che sono stati acquistabili per via traverse su Amazon ed eBay tramite rivenditori terzi.

Google Pixel 6/6 Pro sono finalmente disponibili in Italia

Gli utenti interessati ai nuovi device possono correre sul sito di Google Store per acquistare uno dei due modelli in base alle proprie necessità: entrambi sono disponibili nella colorazione Nero Tempesta con 128 GB di spazio interno al prezzo di 649 euro (Google Pixel 6) e 899 euro (Google Pixel 6 Pro) con consegna gratuita in tutto il nostro Paese. L’azienda precisa che i due device saranno disponibili fino ad esaurimento scorte, sottolineando che una volta andati in sold-out bisognerà attendere fino al prossimo mese di maggio per poterli acquistare nuovamente.

Inoltre, nel corso delle prossime settimane saranno aggiunte anche apposite custodie da collezione per la serie Pixel 6, sempre sul sito di Google Store. Siamo certi che l’arrivo della nuova gamma nel nostro Paese contribuirà a incrementare le vendite del ramo mobile di Google che, proprio nelle scorse ore, ha registrato un incredibile record mai raggiunto prima.