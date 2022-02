Stranger Things 4: arriverà il 27 maggio su Netflix

Netflix ha annunciato le date ufficiali dell’uscita di Stranger Things 4: la serie sarà pubblicata in due parti, a maggio e luglio.

Netflix ha finalmente rivelato l’arrivo di Stranger Things 4, quarta stagione della celeberrima serie esclusiva della piattaforma di streaming che è pronta a raccontarci di nuovo strane storie paranormali. La nuova stagione sarà composta da due parti, in arrivo il 27 maggio e il 1 luglio, mentre la serie si concluderà con la quinta stagione.

La conferma viene proprio dai Duffer Brothers, menti dietro a Stranger Things, che hanno voluto ringraziare i fan con una lettera aperta. Inoltre, sono stati rilasciati ben 4 poster che mostrano le quattro location dove la serie, nella sua stagione 4, avrà luogo.

Stranger Things 4 sarà divisa in due parti, la quinta stagione sarà l’ultima

Stranger Things è ormai uscita più di 5 anni fa, e nel tempo è riuscita a ricevere 65 riconoscimenti e 175 candidature a premi molto importanti. Le due parti della quarta stagione comunque verranno rilasciate con tempistiche umane, visto che passerà poco più di un mese tra la prima e la seconda.

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt, che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i nostri amici si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Sarà interessante ora vedere i ragazzi protagonisti della serie cresciuti, pronti ad avere nuove avventure, mentre gli altri personaggi continueranno a tirare avanti all’interno di un mondo pieno di pericoli, di orrori e di una serie di mostri davvero pericolosi. La serie Stranger Things è stata ideata dai Duffer Brothers ed è prodotta da Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment. I Duffer Brothers sono i produttori esecutivi, affiancati da Shawn Levy e Dan Cohen di 21 Laps Entertainment, e Iain Paterson.