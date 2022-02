5 cose per cui non puoi fare a meno del Samsung Galaxy S22 Ultra

Ecco cinque particolari che amiamo (e di cui non possiamo fare a meno) del nuovo top di gamma di casa Samsung, il Galaxy S22 Ultra.

Ecco a voi le 5 migliori caratteristiche del Samsung Galaxy S22 Ultra, praticamente… ciò che amiamo di più del nuovo super flagship del colosso sudcoreano.

Samsung Galaxy S22 Ultra: ecco perché acquistarlo

L’OEM sudcoreano potrebbe volervi affascinare con i suoi pieghevoli, ma non tutti sono ancora pronti per il futuro degli smartphone. La maggior parte dei consumatori desidera ancora qualcosa di affidabile ma di punta. Per queste persone, il Galaxy S22 Ultra di Samsung potrebbe essere il miglior telefono Android in circolazione in questo momento. Queste sono alcune delle nostre cose preferite del nuovo terminale di punta della società.

Un display perfetto

È diventata una routine a questo punto: Samsung annuncia un nuovo telefono, arriva nelle mani dei revisori e tutti affermano che il suo schermo è il migliore. Eppure, in qualche modo, l‘azienda riesce davvero a superare se stessa ogni anno, fornendo ai suoi dispositivi i migliori display OLED in circolazione e l’S22 Ultra non fa eccezione. Parliamo di uno splendido pannello da 6,8 pollici con una risoluzione di 1440 x 3088 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz ora adattiva. È persino in grado di raggiungere 1.750 nits di luminosità all’esterno. Unico difetto: è molto ingombrante… ma è il prezzo da pagare per una chicca tecnologica simile.

La S Pen

Mentre S21 Ultra e Z Fold3 hanno ottenuto il supporto dello stilo opzionale, non abbiamo avuto un Note per quasi due anni. Nessuno vuole usare una custodia speciale per portare in giro una stilo: tutti noi vogliamo che sia incorporata nel telefono. Samsung ci ha ascoltato ed eccoci qui: S22 Ultra è un Note22 sotto mentite spoglie.

Widget intelligenti

La gamma S22 viene fornita con Android 12 e One UI 4.1 out of the box. Gli Smart Widgets sono una bella aggiunta alla skin del brand; l’azienda ha preso un’idea di Apple ma l’ha migliorata, rendendola migliore.

Gli Smart Widget sono schede impilabili e scorribili, e vi consentono di organizzare più widget sulla schermata iniziale senza sprecare spazio.

Fotocamera periscopica

Le prestazioni della fotocamera di Samsung sono sempre state al vertice delle classifiche e quest’anno ha dotato il device di un comparto fotografico davvero eccellente. Abbiamo perfino una tele-lens periscopica in grado di realizzare immagini stabili e nitide.

Supporto software esteso

Per fortuna, i telefoni Android stanno finalmente iniziando a vedere iun supporto software degno di Apple. L’unico brand a raggiungere lo standard qualitativo è proprio Samsung, che ora promette fino a 4 anni di update del software per le ammiraglie.

In poche parole, sì, S22 Ultra costa molto, ma è un bell’investimento che sicuramente vi darà gioia nel tempo.