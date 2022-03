OnePlus 10 Pro: svelata la data di lancio (UFFICIALE)

Finalmente ci siamo: l’azienda di Pete Lau ha comunicato quando terrà il nuovo evento speciale per il lancio del suo ultimo flagship, il OnePlus 10 Pro.

Secondo quanto si apprende, sembra che il prossimo 31 marzo 2022 la casa cinese di Pete Lau svelerà il suo ultimo flagship, il OnePlus 10 Pro, in India e nel mercato internazionale. Sì, anche da noi, ma facciamo un passo indietro. pochi mesi fa infatti, l’azienda lo ha svelato in Cina e adesso il dispositivo è in arrivo negli altri mercati.

A ribadirlo è la società stessa, come detto, con un post che si evince dai social network. Nel corso dello show però, non vedremo solo il telefono, ma anche le cuffie OnePlus Bullets Wireless Z2 e le Buds Pro in Radiant Silver.

OnePlus 10 Pro: le specifiche

il device dovrebbe essere identico al modello cinese; di fatto, presenterà uno schermo AMOLED di tipo LTPO 2.0 da 6,7 pollici, con risoluzione 2K e refresh rate variabile fino a 120 Hz. Avrà fino a 1300 nits di luminosità di picco, vetro Gorilla Glass Victus e un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sotto la scocca, coadiuvato da RAM di tipo LPDDR5 e storage di tipo 3.1. Ci sarà un fingerprint in-display per la sicurezza dei dati degli utenti e un comparto fotografico composto da tre sensori, con il principale da 48 Mpx e OIS al seguito. Sarà una lente Sony IMX789. L’altro obiettivo sarà un Samsung ISOCELL J1 da 50 Mpx e l’ultimo invece, un tele da 8 Mega con OIS al seguito e zoom ottico 3X.

A tenere le luci accese ci penserà una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida SuperVOOC da 80W e wireless charging AriVOOC da 50W. Da noi arriva con OxygenOS su Android 12.

Fra le altre cose, attendiamo con impazienza le nuove Buds Pro e le Bullets Wireless Z2; le prime avranno il supporto per la cancellazione attiva con una batteria capace di durare fino a 38 ore. Le seconde saranno più economiche a saranno dotate di driver dinamici e un design sportivo. Dovrebbero presentare dei controlli magnetici.

Contestualmente a questo, segnaliamo che il Nord CE 5G con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio a soli 282,60€ al posto di 329,00€.