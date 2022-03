Vivo X Note: sarà questo il suo design?

Vivo X Note è la prossima ammiraglia premium dell’OEM cinese; sappiamo che avrà uno schermo gigante e un design esclusivo.

Finalmente ci siamo: il design del Vivo X Note è appena stato spoilerato; la nuova ammiraglia arriverà nel corso dell’evento di lancio del colosso cinese. Il terminale verrà rilasciato insieme al tablet Vivo Pad e al primo pieghevole del brand.

Sappiamo infatti che pochi giorni fa la compagnia ha comunicato che terrà un evento il prossimo 11 aprile in Cina. L’OEM asiatico ha annunciato che in questa occasione svelerà altri due dispositivi super interessanti; da una parte avremo il foldable della compagnia, dall’altra il primo tablet.

Cosa sappiamo del Vivo X Note?

Dalla foto trapelata scopriamo che il device è dotato di uno schermo con bordi curvi e foro per la selfiecam. Possiamo anche notare una back cover in colorazione azzurrina. C’è poi un ampio blocco fotografico nella back cover che all’interno dispone di un’unità composta da quattro sensori con flash LED e logo ZEISS. Il frame laterale dispone di un cursore per le notifiche, simile a quello visto con i flagship OnePlus. Il numero di modello V2170A è apparso sul sito per la certificazione cinese TENAA e 3C e debutterà sul mercato come X Note (in origine abbiamo saputo che si sarebbe chiamato Nex 5). Il flagship ha un pannello AMOLED E5 da ben sette pollici con risoluzione Quad HD+ e refresh rate di 120Hz.

Il chipset sotto la scocca è il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e sarà coadiuvato da 8 GB di memoria RAM e 256 GB di storage. Ci saranno anche altre due iterazioni, una da 12+256 GB e una da 12+512 GB. Non di meno, godrà di un fingerprint in-display.

A tenere le luci accese ci sarà una cella energetica da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80 W e con la wireless charging da 50 W. Sullo snapper anteriore non sappiamo nulla, ma dai rumor sappiamo che la main camera potrebbe essere una lente Samsung S5KGN1 da 50 Megapixel, coadiuvata da un sensore Sony IMX598 da 48 Mega. Infine, vanterà un Sony IMX663 da 12 megapixel e un OV08A10 da 8 Mpx con zoom 5x. Verrà venduto in tre colorazioni grigio, nero e blu e l’iterazione arancione potrebbe arrivare poco dopo.