Vivo X80 e X80 Pro: le caratteristiche complete

Le specifiche chiave dei nuovi Vivo X80 e X80 Pro sono appena state rivelate sul web; i device

Girano nuovi rumors secondo cui la serie Vivo X80 arriverà entro la fine del mese corrente in Cina. Non sappiamo se la gamma includerà tre device o meno; ad oggi però, sono emersi i dettagli del modelli vanilla e dell’iterazioine Pro.

I due nuovi X80 e X80 Pro dovrebbero presentare uno schermo AMOLED E5 da 6,78 pollici con profili curvi. Il primo avrà una risoluzione Full HD+, il secondo invece, Quad HD+ con LTPO al seguito. Godranno del refresh rate da 120 Hz, 1.500 nit di luminosità e di un fingerprint posto sotto lo schermo ultrasottile.

Vivo X80 e X80 Pro: cosa sappiamo?

Sappiamo che entrambe le soluzioni disporranno del processore Dimensity 9000 di MediaTek. Non di meno, ci saranno 12 GB di memoria RAM di tipo LPDDR5 e 512 GB di storage UFS 3.1.

La versione base avrà una batteria da 4500 mAh, la seconda invece, godrà di una cella energetica da 4700 mAh. Supporteranno la fast charge cablata da 80W. Non di meno, sarà presente una fotocamera Sony IMX616 da 32 Mega per i selfie su tutti e due i prodotti.

La fotocamera posteriore dell’X80 arriverà con una lente principale Sony IMX866 da 50 Mpx con supporto OIS, coadiuvata da un obiettivo ultrawide da 12 megapixel e da un tele Sony IMX663 da 12 megapixel con zoom 2x.

La fotocamera posteriore del modello Pro includerà una fotocamera principale Samsung GN1 da 50 megapixel con OIS, ottica ultrawide Sony IMX598 da 48 megapixel, ottica da ritratti Sony IMX663 con zoom ottico 2x, OIS e lente periscopica da 8 Mega.

Fra le altre cose, ci saranno funzionalità premium come la protezione in vetro Schott 3D per la parte anteriore e posteriore, due speaker stereo, NFC, motore lineare dell’asse x, IR blaster e certificazione IP53 (X80 ) / IP68 (X80 Pro). Si dice che il Pro sarà un device orientato al gaming. Sull’X80 Pro+ invece, non sappiamo nulla. Restate connessi per essere sempre aggiornati in merito.