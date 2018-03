Nokia Lumia 900, disponibile in tutto il mondo

Giacomo Dotta,

Il Nokia Lumia 900 esce dai limiti del mercato statunitense e si appresta ad arrivare anche sul mercato italiano. Il dispositivo è stato inizialmente presentato sul mercato USA, ove Nokia ha una sfida importante da combattere per farsi nuovamente spazio in un terreno storicamente ostico; in Europa la storia è differente, Nokia è un marchio dominante in temporanea difficoltà, dunque il Lumia 900 ha la responsabilità di rilanciarne il lustro facendo leva sulle qualità del sistema operativo Windows Phone.

Nokia non svela prezzo e disponibilità, ma il “coming soon” annunciato indica la prossimità della distribuzione (formalmente entro il secondo trimestre dell’anno). In Europa la connettività sarà “Dual Carrier HSPA”, qualcosa in grado di portare sul device una velocità in download pari a 42,2Mbps. Il display AMOLED ClearBlack da 4,3 pollici pone lo smartphone in sfida diretta con quelli di fascia alta su cui la concorrenza sta spingendo molto, mentre la capienza della batteria dovrebbe riuscire a compensare le difficoltà dei Lumia antecedenti ponendo fine al collo di bottiglia della durata della carica.

La fotocamera è da 8MP ed il processore un single-core Snapdragon da 1,4Ghz. A livello di design il Lumia 900 altro non è se non la versione maggiorata del Lumia 800, già disponibile da tempo sul mercato anche nel nostro paese. Il prezzo potrebbe essere quello di 480 euro più tasse, posizionandosi attorno ai 550 euro in versione sbloccata (ma con ogni probabilità le offerte nel nostro paese saranno accompagnate dalla scontistica messa a disposizione dai carrier coinvolti).

L’annuncio del device è accompagnato da ulteriori novità a livello di applicazioni, in particolare per quanto concernente il nuovo Nokia Reading (per la fruizione di news, e-book ed audiolibri), Nokia Transport (per le informazioni relative ai trasporti pubblici) e Nokia Drive (con nuove funzioni di navigazione stradale).