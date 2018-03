iPad 5, foto del vetro frontale

Marco Grigis,

A nemmeno 24 ore dalle previsioni di Brian White su iPad 5, con cui l’analista ipotizzava un inizio di produzione non prima di luglio-agosto, spuntano sul Web le immagini del vetro frontale del nuovo tablet di Cupertino. A quanto pare, le fabbriche sarebbero già attive e il lancio potrebbe avvenire prima del tanto vociferato autunno.

A diramare la fotografia in Rete è il sito francese NoWhereElse, ripresa probabilmente da qualche portale asiatico. Negli scatti un vetro frontale di iPad 5 comprensivo di cornice, capace di riaccendere la macchina dei rumor su uno dei più attesi device di Cupertino.

L’area dello schermo, apparentemente di 9,7 pollici così come per le generazioni precedenti, è circondata da una cornice decisamente più sottile rispetto al design classico. Questo dettaglio sembra confermare un look ripreso da iPad Mini, con una riduzione della larghezza e un corpo possibilmente in alluminio anodizzato. La diminuzione delle dimensioni si dice derivi dall’utilizzo di panelli display di tipo IGZO, noti per richiedere uno spazio perimetrale minimo per circuiti e cavi di collegamento. Insomma, qualora le immagini fossero confermate, iPad 5 sarà una sorta di iPad Mini oversize.

È ancora pieno mistero, invece, sulla possibile data di lancio. Come detto in apertura, l’analista Brian White ha ipotizzato una fabbricazione in estate per una presentazione in autunno, forse per il mese d’ottobre. A meno che non si tratti di un semplice prototipo, le immagini oggi pubblicate sembrerebbero invece indicare tempistiche più risicate. iMore qualche tempo fa ha ipotizzato un lancio entro la fine d’aprile, ma nessun’altra indiscrezione sembra proseguire nella stessa direzione. Spunta così l’opzione di un keynote durante la WWDC di giugno, forse in tandem con la presentazione al pubblico di iPhone 5S: il tablet classico e il nuovo melafonino in estate, iPad Mini 2 e iPhone low cost in autunno, iTV e forse iWatch a ridosso con il Natale. Cupertino seguirà davvero queste scadenze? Non resta che portare pazienza ancora per qualche settimana.