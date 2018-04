God of War: il giorno di Kratos e Atreus

Kratos è tornato e questa volta ha portato con sé il giovane figlio Atreus. Una nuova sfida per il personaggio simbolo di God of War, una delle esclusive più importanti e di maggior successo del catalogo PlayStation, che oggi fa il suo debutto ufficiale su PS4. Le recensioni già pubblicate dalla stampa specializzata e alcuni rivenditori che hanno infranto il day one hanno già da qualche giorno acceso la discussione intorno al titolo.

Tutti sembrano concordi nel definire il nuovo GoW uno dei capolavori dell’attuale generazione videoludica, frutto di un lavoro certosino curato dalla software house, con la volontà di offrire un gioco non solo in grado di restare fedele al brand, ma al tempo stesso di rinnovarlo introducendo elementi inediti. Ecco dunque che il protagonista è chiamato a tenere a bada la propria ira, assumendo il ruolo di mentore nei confronti del pargolo. Cambia anche l’ambientazione: si passa dalla mitologia greca a quella norrena, altrettanto ricca di spunti per costruire una trama all’altezza delle aspettative.

Il 95 assegnato da Metacritic dalla stampa specializzata (i giocatori si fermano a 9/10) testimonia la bontà del lavoro svolto da SCE Santa Monica su tutti i fronti: dall’impianto grafico a quello narrativo. Un impegno che sta dando fin da subito i suoi frutti: secondo l’analista Mat Piscatella (NPD Group) potrebbe trattarsi dell’esclusiva PlayStation 4 in grado di far registrare il miglior lancio dall’esordio della console.

So, my confidence is high that God of War will be the biggest exclusive debut on the PS4. Only question I have left is how high is the sky for a primarily story driven, non service game. Haven't seen a game like this rated this highly in years, so this will set the benchmark.

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) April 18, 2018