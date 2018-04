OnePlus 6: online data di lancio e prezzi

Floriana Giambarresi,

Nuove indiscrezioni rivelano che il lancio dell’OnePlus 6 sarebbe ormai davvero vicino e che potrebbe essere lo smartphone OnePlus più costoso tra quelli introdotti sul mercato fino a oggi.

Mentre in precedenza si vociferava che l’annuncio del nuovo telefono ammiraglia fosse in programma per il 5 maggio, pare che diversi siti di notizie abbiano appena appreso quando OnePlus 6 sarà lanciato in India, il che è probabilmente indicativo di quando arriverà anche in tutto il globo. Quella data, riferiscono, sarebbe il 18 maggio; tutte le prove indicano che potrebbe essere il telefono più caro della nota società.

Finora, OnePlus ha suggerito alcune di quelle che dovrebbero essere le caratteristiche e le specifiche tecniche dello smartphone. Pare che sarà dotato di un potente processore Qualcomm Snapdragon 845 e fino a 8 GB di RAM, che avrà uno schermo ampio, una cover posteriore in ceramica e che sarà resistente all’acqua. Si dice che manterrà il passo con l’ultima tendenza di design degli smartphone Android e sfoggerà una tacca (notch) simile a quella dell’iPhone X nella parte superiore e che avrà cornici estremamente sottili sui lati e sul basso.

Una offerta più che buona per uno smartphone ammiraglia di questa generazione, ma se si deve credere ai rumor sui prezzi, OnePlus 6 potrebbe essere più caro che mai: il modello base con 64 GB di memoria interna dovrebbe infatti essere prezzato a 523 dollari mentre la variante con 128 GB di storage dovrebbe costare 600 dollari. Dovrebbe esserci anche una versione premium con memoria da ben 256 GB, il cui costo non è però ancora trapelato. A ogni modo, occorrerà attendere l’annuncio ufficiale per capire se tali voci siano veritiere o meno e pare che ormai manchi davvero poco.