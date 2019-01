CES 2019, nuovi smartphone Alcatel 1X e 1C

Luca Colantuoni,

TCL Communication ha annunciato al CES 2019 di Las Vegas le versioni aggiornate degli Alcatel 1X e 1C, due smartphone di fascia bassa con schermo Full View. L’obiettivo del produttore non è stupire gli utenti con caratteristiche innovative, ma rendere accessibili a tutti tecnologie che sono disponibili su dispositivi molto più costosi.

Alcatel 1X (2019) è il modello più interessante, in quanto possiede un display da 5,5 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel) e un telaio resistente ai graffi. Il pannello LCD visualizza immagini molto luminose con colori abbastanza fedeli. TCL ha utilizzato alcune tecnologie presenti nelle sue smart TV. La dotazione hardware comprende inoltre un processore quad core MediaTek MT6739WW, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 128 GB.

Per la due fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 13 e 2 megapixel che permettono di applicare l’effetto bokeh in tempo reale e il refocus post-scatto. La fotocamera frontale da 5 megapixel può essere sfruttata anche per il riconoscimento facciale. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Sono presenti inoltre il lettore di impronte digitali, il jack audio da 3,5 millimetri e la porta micro USB. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo. Il prezzo è 119,90 euro.

Alcatel 1C (2019) è invece uno smartphone con Android 8.1 Oreo (Go Edition), quindi possiede specifiche inferiori: schermo da 5 pollici con risoluzione FWVGA+ (960×480 pixel), processore quad core Spreadtrum SC7731E, 1 GB di RAM, 8 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 5 e 2 megapixel, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE, porta micro USB e jack audio da 3,5 millimetri. Il prezzo dello smartphone è 70 euro. Entrambi i modelli arriveranno sul mercato entro il primo trimestre.