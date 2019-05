Facebook, 5 modi per usare le Storie di Compleanno

Candido Romano,

Molti utenti utilizzano Facebook per ricordare il giorno del compleanno di amici e parenti. Una funzionalità utilizzata da milioni di persone ogni giorno: per questo Facebook ha creato una nuova opzione per fare gli auguri, oltre al messaggio privato e il post pubblico in bacheca. Si tratta delle nuove Storie di compleanno, l’ultima evoluzione delle Storie di Facebook, che sono state introdotte ormai circa due anni fa e sono utilizzate quotidianamente da più di 500 milioni di persone in tutto il mondo.

Le Storie di compleanno permettono di creare biglietti personalizzati e sicuramente più originali del classico messaggio in bacheca. C’è quindi la possibilità di aggiungere foto, video e musica anche in una Storia del genere. Per crearla basta toccare la notifica che suggerisce il compleanno di un amico, scattare o caricare una foto o registrare un breve video utilizzando uno dei biglietti di auguri digitali disponibili. Si può anche inserire un adesivo musicale per aggiungere una colonna sonora al messaggio d’auguri.

Quando la pubblicazione è avvenuta, la Storia sarà visibile per tutto il giorno nella sezione dedicata sul profilo di chi compie gli anni. Facebook ha anche indicato 5 modi utili per utilizzare questa funzionalità.

Giocare d’anticipo

Basta controllare regolarmente il calendario compleanni di Facebook, per consultare anche i compleanni in arrivo nei giorni a venire. In questo modo si ha il tempo di pensare a un modo particolare per fare auguri di compleanno più creativi.

Inserire una foto

Ci sono a disposizione degli album fotografici che ogni utente ha collezionato sul proprio profilo, utili soprattutto se si è taggati insieme alla persona che compie gli anni. Per recuperarla basta visitare il profilo dell’amico e, tramite la funzione “vedi dettagli amicizia”, scegliere la foto che più si adatta a celebrare una ricorrenza così importante.

Ci sono anche le cornici

Le Storie di compleanno di Facebook mettono a disposizione una serie di cornici su cui scattare una foto, inserire immagini o registrare video. La selezione è piuttosto ampia: dalla classica torta di compleanno ai tanti pacchetti colorati.

Gadget per sorprendere

I gadget possono dare un tocco in più alla Storia di compleanno, tra cui rientrano gli emoticon e adesivi a tema fino alle GIF animate. Spazio alla creatività.

La colonna sonora del compleanno

C’è infine la possibilità di scorrere una lista delle canzoni più popolari, ma si può scegliere anche per categorie, generi, stato d’animo e temi, spaziando dai classici “compleanno” e “festa” fino a un alternativo “Trono di Spade”.