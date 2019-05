Filippo Vendrame,

Ricevere un pacco di Amazon mentre si sorseggia un cocktail, riposando e prendendo il sole in spiaggia? Non è uno scenario di un film americano ma una situazione che presto diventerà comune a Papeete Beach di Milano Marittima. Il colosso dell’ecommerce ha annunciato che i suoi clienti potranno ricevere i loro acquisti direttamente in spiaggia o quasi grazie ad un Amazon Locker installato nello stabilimento balneare.

I clienti Amazon potranno ordinare quello che vogliono, magari qualche gadget per il mare, per poi vedersi recapitare l’acquisto direttamente in spiaggia, senza dover perdere tempo ad aspettare un corriere che spesso arriva nel “momento sbagliato”. Il tutto senza costi aggiuntivi se i clienti sono iscritti al programma Amazon Prime. Sfruttare questa nuova opportunità è davvero molto semplice. Al momento del checkout, i clienti dovranno solamente selezionare il Locker PapeeteBeach come indirizzo di spedizione.

Una volta che il pacco sarà consegnato all’interno del Locker, i clienti riceveranno una comunicazione via email insieme al codice univoco da utilizzare per il ritiro.

Il Locker di PapeeteBeach avrà uno spazio apposito all’interno dello stabilimento balneare e sarà disponibile per il ritiro degli ordini dalle 8:00 alle 21:00 tutti i giorni fino al 31 agosto.

Oltre a questo, in Italia ci sono più di 1.000 Locker sparsi all’interno di tutto il Paese. Amazon Locker sono punti di ritiro self-service che offrono la possibilità di ritirare le proprie spedizioni in completa autonomia così come Counter, una nuova rete di punti di ritiro che permette ai clienti di ricevere i propri ordini presso migliaia di punti vendita al dettaglio.

Per le prossime ferie estive, Amazon offre un motivo in più per rilassarsi al mare e fare shopping nella più assoluta comodità.