Kano PC, laptop Windows 10 S fai da te

Filippo Vendrame,

Kano è una ben nota startup che produce prodotti educativi per i bambini per avvicinarli al mondo dei computer. Questa società ha fatto, adesso, un accordo con Microsoft per la creazione di un portatile Windows dotato di touch screen e del sistema operativo Windows 10 S che si deve montare pezzo per pezzo. Un prodotto molto particolare che è stato chiamato Kano PC.

Questo computer assomiglia molto al Surface della casa di Redmond. Oltre al display touch, la tastiera può essere scollegata per trasformare il notebook in una sorta di tablet pc. Kano PC si caratterizza per la presenza di plastiche trasparenti che aiutano i ragazzi nell’assemblaggio oltre a permettere loro di riconoscere con facilità tutte le componenti interne presenti. All’interno del PC anche alcune app che puntano ad insegnare i primi rudimenti della programmazione. Kano non è nuovo ai kit fai da te per i ragazzi ma erano per lo più basati su Raspberry Pi 3s.

Questa è la prima volta che la società offre un computer vero e proprio con Windows 10. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, Kano PC dispone di un processore quad-core Intel Atom x5-Z8350 da 1,44 GHz con 4 GB di RAM e 64 GB di SSD espandibile attraverso memorie microSD. Dotazione tecnica che continua con una porta HDMI, il jack per cuffie, un microfono, 2 porte USB, il WiFi ed il Bluetooth.

I bambini possono imparare ad assemblare il proprio computer attraverso uno specifico manuale messo a disposizione assieme al kit. Nel PC verrà inclusa l’edizione Education di Minecraft, insieme ad altre app Microsoft come Paint 3D e Microsoft Teams.

Kano PC è disponibile in preordine su Kano.me al prezzo di 299,99 dollari. Verrà lanciato negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito il 21 ottobre.