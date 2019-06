THE C64 torna a grandezza naturale: prezzo, uscita

Candido Romano,

Il Commodore 64 torna sul mercato in una verisone rinnovata a grandezza naturale (in passato è stata commercializzata anche una versione mini) chiamata The C64: sviluppato da Retro Games Ltd. e distribuito da Koch Media, è una rivisitazione completamente autorizzata dell’home computer più venduto degli anni ’80. In seguito al lancio avvenuto nel 1982, il Commodore 64 ha dominato la scena per una decade. Milioni di unità sono state vendute in tutto il mondo, ora si sfrutta l’effetto nostalgia che ha riportato sul mercato anche diverse altre mini-console.

La versione a grandezza naturale di THE C64 ha una tastiera completamente funzionante, è dotato di un joystick classico micro-switch aggiornato che si collega a una delle quattro porte USB e inoltre si collega a qualsiasi TV moderna tramite HDMI. È poi dotato di altre modalità e funzioni, come il BASIC del C64 originale o il VIC20 BASIC.

Sia per il il classico C64 che nella modalità VIC20 BASIC, i giochi preinstallati includono classici come California Games, Paradroid, Boulder Dash e nuovi titoli come Attack of the Mutant Camels, Hover Bovver, Iridis Alpha e Gridrunner, oltre allo sparatutto pubblicato recentemente, Galencia e all’avventura testuale Planet of Death. È anche possibile caricare e salvare i propri giochi C64 e VIC20 tramite chiavetta USB e accedere ai titoli multi disco. In tutto i giochi integrati sono 64, in 50Hz o 60Hz, con filtri CRT/Screen mode.

Paul Andrews, Managing Director presso Retro Games ha dichiarato:

Siamo lieti di collaborare ancora una volta con Koch Media per riportare alla luce i più amati giochi retrò di tutti i tempi, ora con una tastiera completamente funzionante. La versione a grandezza naturale del THE C64 è una rivisitazione del classico computer C64 e la seconda di una serie pianificata di prodotti in arrivo.

La data di uscita di THE C64 è fissata il prossimo 5 dicembre 2019 al prezzo di 119,99 euro.