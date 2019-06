Opera Touch, crypto wallet anche su iOS

Luca Colantuoni,

La software house norvegese ha rilasciato Opera Touch 1.9 per iOS. Questa versione del browser integra un portafoglio digitale per le criptovalute e permette di utilizzare le applicazioni distribuite basate sulla blockchain di Ethereum. La funzionalità è già disponibile su Android da dicembre 2018 e su desktop (Windows, macOS e Linux) da aprile 2019.

Opera Touch possiede un’interfaccia differente dalla versione standard. Il browser ha ricevuto i premi Red Dot Design Award e Gold IF Design Award proprio per il design innovativo che permette di eseguire tutte le operazioni con una sola mano. Il Fast Action Button, posizionato nella parte inferiore dello schermo, consente di effettuare le ricerche e di accedere facilmente alle schede aperte. La tastiera virtuale viene mostrata subito all’avvio del browser, velocizzando l’inserimento dei termini della ricerca. Il browser offre una modalità di navigazione anonima e integra un ad-blocker.

La novità della versione 1.9 è il Crypto Wallet. Gli utenti possono acquistare Ethereum e conservare la moneta digitale all’interno del browser. Le criptovalute possono essere utilizzare per eseguire transazioni online in assoluta sicurezza, in quanto le chiavi crittografiche rimangono sul dispositivo. È possibile anche utilizzare applicazioni decentralizzate (dApps) che sfruttano la blockchain di Ethereum.

Criptovalute, blockchain e dApps fanno parte del cosiddetto Web 3. Opera Touch è stato sviluppato proprio per semplificare l’accesso a queste moderne tecnologie. Per l’occasione è stata sottoscritta una partnership con Marble.Cards, una dApps che consente di trasformare ogni pagina web in card uniche da scambiare o vendere sfruttando la blockchain Ethereum. Opera Touch per iOS può essere scaricato dallo store Apple.