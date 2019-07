Amazon Prime Day 2019: le offerte di Asus

Marco Locatelli,

Utenti del servizio Prime di Amazon sono in fermento in queste ore per via del nuovo Amazon Prime Day, programma del colosso dell’e-commerce con tantissimi sconti su ogni tipo di prodotto dedicato agli abbonati al servizio Prime. In questo articolo andiamo a scoprire quali sono i prodotti firmati Asus più interessanti in offerta.

Tra gli sconti sui prodotti Asus più interessanti per questo Amazon Prime Day 2019 ci sono la tastiera Claymore, al momento una delle migliori tastiere gaming in circolazione e il Lyra Voice, il router all-in-one equipaggiato con speaker Bluetooth da 8 Watt, tecnologia AiMesh e supporto di Amazon Alexa.

Amazon Prime Day: prodotti ASUS

Asus ROG Claymore 100% Tastiera Gaming Meccanica RGB con Tastierino Numerico Incluso [Layout Italiano] (129,99 euro): ROG Claymore è la prima tastiera meccanica RGB con tastierino numerico removibile per offrire il massimo della comodità durante il gioco. Questa tastiera integra la tecnologia N-Key rollover anti-ghosting, con tasti macro per la registrazione Real Time e switch Cherry MX RGB per tasti precisi e reattivi, retroilluminati singolarmente e programmabili grazie all’esclusiva tecnologia di sincronizzazione Aura per livelli di personalizzazione senza precedenti. ROG Claymore possiede un tastierino rimovibile che può essere utilizzato come macro-pad durante il gioco.

Asus Cerberus Gaming Tastiera USB Retroilluminata LED, Nero/Antracite [Layout Italiano] (31,99 euro): tastiera da gaming che garantisce la qualità costruttiva Asus ad un prezzo decisamente contenuto e adatto a tutte le tasche. Design a prova di schizzi con foro di scarico. Protezione contro liquidi rovesciati accidentalmente. 12 tasti macro per la massima flessibilità tattica.

Asus ROG STRIX XG248Q Monitor da Gaming da 23.8″ FHD 1920×1080, 1 ms, Fino a 240 Hz, DP, HDMI, USB 3.0, AuraSync, FreeSync, Compatibiltà G-Sync (379,00 euro): un monitor da 24 pollici con refresh rate da 240 Hz perfetto, compatibile con G-Sync per un'esperienza di gioco fluida grazie anche ad un tempo di risposta da 1ms. Lo schermo è regolabile grazie alla funzionalità tlt, swivel, pivot e altezza regolabile.

Asus ROG STRIX XG35VQ Monitor da Gaming Curvo da 35″ UWQHD, 3440 x 1440, 1 ms, Fino a 100 Hz (659,00 euro): ad un prezzo fortemente scontato, ma comunque non popolare, la variante curva dello schermo da gaming di Asus con frequenza di aggiornamento da 100Hz, tecnologia Adaptive-Sync (FreeSync)e supporto ergonomico per offrire ampia regolazione di rotazione, inclinazione e altezza.

Asus Lyra Voice All-In-One Smart Voice Router, AC2200 Tri-Band Mesh, WiFi Router, altoparlanti Bluetooth 8W con supporto AiMesh, Amazon Alexa, AiProtection Pro (199,00 euro): Lyra è un router Wi-Fi Mesh Tri-Band con altoparlante Bluetooth con supporto AiMesh e Amazon Alexa. Sicurezza di rete integrata, AiProtection Pro di Trend Micro, due altoparlanti stereo da 8W.

ASUS ZenBook UX433FN-A5040T, Notebook con Monitor 14″ FHD No Glare, Intel Core i5-8265U, RAM 8 GB LPDDR3, 256GB SSD, Nvidia MX150 da 2GB DDR5, Windows 10, Tastiera Retroilluminata, Camera HD/IR (799,00 euro)

Amazon Prime: perché abbonarsi

Con 36 euro annuali, gli utenti abbonati ad Amazon Prime hanno diritto a tantissimi benefit come consegne illimitate su milioni di prodotti, le piattaforme streaming di film e serie tv Prime Video, il servizio musicale Prime Music, Prime Reading per accedere a centinaia di eBook, offerte in anteprima, Amazon Photos per archiviare foto illimitate e tanto altro ancora.