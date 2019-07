Xiaomi Mi A3, annuncio il 25 luglio

Luca Colantuoni,

Xiaomi ha confermato il lancio del nuovo smartphone Android One. Il Mi A3 verrà annunciato il prossimo 25 luglio in Polonia, quindi arriverà sicuramente in Italia nelle settimane successive. Il produttore cinese potrebbe svelare anche il Mi A3 Lite oppure un più potente Mi A3 Pro, ma al momento sono solo indiscrezioni.

I press render pubblicati dal noto leaker Roland Quandt mostrano uno smartphone con design simile alla serie Mi CC9. Il Mi A3 avrà quindi una cover in vetro, un notch a goccia e tre fotocamere posteriori (nell’angolo superiore sinistro). Le specifiche saranno le stesse del Mi CC9e, ma lo schermo AMOLED da 6,08 pollici dovrebbe avere una risoluzione full HD+ (2240×1080 pixel). Alcune di esse sono confermate dall’immagine della confezione apparsa online.

Il Mi A3 avrà dunque un processore octa core Snapdragon 665, 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage, espandibile con schede microSD fino a 256 GB. Per le tre fotocamere posteriori sono stati scelti sensori da 48, 8 e 2 megapixel. Quella principale con sensore Sony IMX586 sfrutta la tecnologia Super Pixel 4-in-1 per unire pixel adiacenti e migliorare la qualità degli scatti in condizioni di scarsa illuminazione, mentre quella secondaria ha un obiettivo grandangolare. La terza serve invece per rilevare la profondità e applicare l’effetto bokeh.

La fotocamera frontale avrà invece una risoluzione di 32 megapixel. La connettività verrà garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE (dual band). Presenti inoltre la porta USB Type-C, il jack audio da 3,5 millimetri, l’emettitore ad infrarossi e il lettore di impronte digitali in-display. La capacità della batteria è 4.030 mAh. Il sistema operativo sarà ovviamente Android 9 Pie in versione stock. Ciò significa che l’aggiornamento ad Android 10 Q verrà rilasciato entro fine anno. Tre i colori previsti al lancio: blu, bianco e nero.