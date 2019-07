Google Foto: anteprime dei video nella gallery

Marco Locatelli,

Cambio di look per Google Foto. La popolare app che raccoglie le fotografie degli utenti di bigG diventa molto più dinamica grazie ad una nuova feature che mostre le anteprime dei video nella schermata principale dell’applicazione per Android.

L’aggiornamento arriverà lato server dalla versione 4.20 dell’applicazione – disponibile da poco -, ed è già disponibile anche in Italia. L’anteprima viene riprodotta automaticamente fino alla fine e si riavvia fino a che è visibile sullo schermo. Quando la miniatura comincia a sparire, il video si interrompe automaticamente.

La nuova feature al momento è disponibile solo per i video, ma in futuro sarebbe bello vederla anche per le serie di scatti fotografici. Nel caso di clip una di fianco all’altro, Google si preoccuperà di avviare l’anteprima in ordine cronologico. Al momento sembra che le anteprime vengano riprodotte automaticamente solamente nella vista principale della galleria, non negli album o nelle ricerche.

Novità disponibile come già detto per l’app Android ma non su web, dove per visualizzare l’anteprima dei video è necessario passare sopra la miniatura con il mouse. Per provare questa nuova funzione, è necessario avere la versione più recente di Google Foto, la 4.20.

Sempre sul fronte Google Foto, di pochi giorni fa la notizia secondo la quale Google starebbe per introdurre una terza modalità di backup, oltre alle due già disponibili (“alta qualità” e “originale”), che si chiamerà Express. Si potrebbe trattare di una soluzione studiata dagli ingegneri di Google per permettere agli utenti che non hanno a disposizione connessioni particolarmente veloci di archiviare i loro scatti sulla nuvola senza particolari patemi d’animo.